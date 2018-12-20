5天後卸任　李進勇心繫在海線設置第二座國民運動中心

▲李進勇卸任在即，20日率相關局處首長視察重大工程，期許各業務及施工單位做好工程施工品質與監督控管。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

雲林縣長李進勇再5天後即將卸任，但仍心繫雲林縣政建設發展，20日率相關局處首長視察讓雲林擠身進步城市的重大工程，期許各業務及施工單位做好工程施工品質與監督控管，另請教育處建請新任縣長，持續爭取前瞻計畫在海線地區設置第2座國民運動中心，提供縣民優質室內休閒運動場所。

今日李進勇視察縣內包括國民運動中心、社口旅客服務中心、雲林溪掀蓋工程、虎尾平和滯洪池、綜合福利館與布袋戲傳習中心興建工程案。

雲林縣首座國民運動中心工程進度已達8成，預計明年6月移交營運單位，9月1日正式營運。李進勇也指示教育處加緊運動中心周遭環境改善與綠美化工程等相關措施，讓運動中心充分發揮多元功能，不僅是縣民運動場所，也是縣民優質的休閒場域。

李進勇縣長指出，「斗六社口旅客服務中心」位於斗六市藝術水岸專用區內，目前正進行營運籌備工作，將結合旅遊服務、食農教育，發揮旅遊行銷櫥窗的功能，提供友善便利的旅遊服務，行銷推廣相關主題特色遊程，發展雲林觀光旅遊產業。

縣府推動「雲林溪水與綠計畫」，以「治水防洪」、「都市再生」、「生態親水」、「產業繁榮」為目標，將水泥地轉換為綠地，掀蓋第1期工程已完成，正如火如荼的進行第2期工程，並透過雲林溪沿岸污水截流、礫間淨化等工程淨化水質，打造雲林溪為一個綠色、親水空間，讓斗六市成為一個美麗的花園城市。