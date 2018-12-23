印度外館處要求「60陸籍專家」離境　孟買高等法院：命令撤銷

▲中國大陸國旗。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

印度外國人管理處依「違反其商務簽證的有關規定」，要求「太平洋網絡技術公司」將60名陸籍專家遣返回國。不過，孟買最高法院（Bombay High Court）卻認為，「在發出要求他們離境的命令之前，應將『原因通知』發給公司」，因此撤銷離境命令，同時要求太平洋網絡技術公司在14天內解釋情況，陸籍專家為何持觀光簽證赴印，卻被發現「在工廠工作」。

根據《路透社》報導指出，孟買最高法院21日撤銷了外館處針對「60位陸籍專家」的離境命令。印度外國人管理處（Foreigners Regional Registration Office，FRRO）的律師透露，陸籍專家雖然持商務貨旅遊簽證入境印度，但卻被發現「在工廠工作」，因此FRRO才會向太平洋網絡技術公司發出「離境通知」。

但太平洋網絡技術公司的律師Pacific Cyber​​ Technology表示，大陸專家是客戶代表、技術轉移專家或代表供應商，具有長期簽證，並被邀請至工廠展示如何正確使用機器。

▲科技業示意圖。（圖／視覺中國）

孟買高等法院認為，在發出離境要求的命令之前，應將「原因通知」發給公司以及陸籍專家們。一位法官向FRRO律師提問，「為什麼沒有在通過要求他們離開的命令之前向該公司發出原因通知？」同時，撤銷離境命令，要求太平洋網絡技術公司在14天內解釋「持觀光簽證工作」的情況。

被要求「送回」大陸專家的「太平洋網絡技術公司」母公司位於香港，認為外館處的命令，「極端、不合理且獨斷專行」。公司負責人也質疑，FRRO要求60名大陸專家「立即離開印度」的通知。

太平洋網絡技術公司指出，這些通知「極端、不合理且獨斷專行」，侵犯平等待遇和正常開展業務的權利，過去兩年，公司接受外國專家指導一直是「不可或缺的行業規範」，若要求專家回國，將影響公司業務，甚至導致工廠停產。按照計劃，這些專家將前往兩家工廠，培訓當地工人如何有效操作複雜機器，以及在生產線上排除機器故障等技。

根據《印度時報》22日報導，「離開印度」的通知被發給69名陸籍專家，其中約8人持有旅遊簽證，69人當中已有近10人已離開印度。

▲大陸外交部長王毅訪問印度，與印度外交部長史瓦拉吉（Sushma Swaraj)）會晤。（圖／視覺中國）

當地分析人士指出，印度政府以「簽證問題」要求這些陸籍專家離境，從法理上沒有問題，但事件發生的「時機」是在王毅訪印前夕，耐人尋味。中印兩國關係目前被認為處於「歷史最好時期」，高層互訪不斷。不過，12月印度5個邦選舉結果顯示，人民黨大敗，一些民族主義者批評政府「對中國太軟弱」。在這種背景下，不排除是印度政府拿小問題「開刀」，顯示對中方的強硬立場，為2019年的大選拉票。