他買紅豆餅：要奶油+芋頭！後方女客+1…下秒「冒出隱藏版口味」網笑噴

▲紅豆餅是許多人喜歡的點心。（圖／翻攝自維基百科）

網搜小組／綜合報導

下午肚子餓的時候，許多人都會買紅豆餅當點心。一名男網友表示，他前天去買紅豆餅，當時先跟老闆點了奶油、芋頭口味各一。後方女客人聽到後，似乎也想點一樣的，但卻脫口說出新口味，讓原PO憋笑憋得很痛苦。看到貼文後，其他網友都笑噴「這是老闆新口味」、「晚上十點過後才有賣歐」！

「#爆怨路人 #想大聲笑卻不能笑」，男網友在臉書《爆怨公社》表示，他前天去買紅豆餅，「我後面還排了另一個女客人（簡稱A），當然…我先跟老闆點菜」，他便點了一個奶油、一個芋頭口味的紅豆餅。老闆聽到後，接著問後方的女客人A「那妳呢？」

沒想到A一口回答「我要2個奶頭」，超脫序的回答讓原PO直呼「我帶著安全帽和口罩…想笑卻不能笑出來…很痛苦…馬德」。看到貼文後，網友都笑翻「100%內傷」、「老闆比你還痛苦 #同情老闆」、「老闆沒辦法笑要內傷了」、「老闆：可是我只有二個 客人：加我的就四個」。

還有人說，女客人要的一定是新口味，「會不會是…隱藏菜單，羊奶頭車輪餅」、「奶油+芋頭=>簡稱『奶頭』（新雙料口味）」。有網友則是分享經驗，「我朋友的媽媽曾經到飲料店，一直在想芋頭芋頭…要喝芋頭奶茶，然後就點：我要一杯芋香奶頭」、「我家小孩去COCO要點奶茶三兄弟，講錯要奶頭三兄弟」。

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