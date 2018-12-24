小溫奶放防水包！她打開哭了　一秒GET「限定奶茶底色」：手機已泡湯…

▲原PO的奶茶在包包裡翻倒。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多人每天早上都會到早餐店買一杯奶茶，帶進辦公室邊上班邊喝。一名女網友表示，她早上停好車後，順手把一小杯溫奶放到包包裡，進辦公室後一打開卻傻眼「奶茶怎麼破了啦？」只見整個包包底部都是奶茶。沒想到網友紛紛歪樓，「包包真的防水+1」、「Longchamp是接飲料的好幫手」、「這包包厲害了」。

「爆怨一下自己…」女網友在臉書《爆怨公社》表示，她把車停好後，很順手就把一杯小溫奶放進包包裡，接著優雅地走進辦公室，「包包一打開…傻眼！奶茶怎麼破了啦！」她的手機、充電器、粉餅、腮紅都遭殃，「衛生棉也沒發揮吸水功能」。

原PO忍不住心累，「一早就清奶茶災難…已累，今天完全不想做事了」，還貼出包包的照片，並標註「#品質掛保證Longchamp包包絕對防水完全不漏」。仔細看看照片，原PO的桃粉色包包原本內裡是白色帆布，現在底部卻完全變成奶茶棕色。

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▲網友全歪樓，大讚Longchamp包包超防水。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過因為奶茶全都只灑在包包裡，完全沒有漏到地上，意外吸引網友熱論，「我也曾經用此牌包發生過一樣慘案～Longchamp包包真的防水+1」、「這包包厲害了，防漏側邊做得很好」、「這個葉佩雯很吸引人捏」、「品質果然不錯完全不外漏」、「超防水，我朋友看電影倒了一杯多多綠，完全不外漏」、「這個包包可以當超級防水包」、「防水購物袋，品質保證」。

其他人則是紛紛笑說，「吸管進去吸乾不要浪費」、「奶茶表示：我是無辜的」、「真的變奶茶包了」、「這個廣告打的成功，去跟該牌請廣告費」、「繼奶茶湯圓後又一奶茶巨作『奶茶包』」、「這會讓人眼神死的fu」、「衛生棉沒有發揮吸水功能，因為它是吸血的」。

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