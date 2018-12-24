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「你好敢」保險界紛去電　邵之雋：我是海選當快要倒中心董事長

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▲▼財團法人保險犯罪防制中心董事長邵之雋。（圖／記者李蕙璇攝）

▲財團法人保險犯罪防制中心董事長邵之雋。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

遭商業總會副理事長、台灣人壽副董許舒博點名干預壽險公會選舉一案的財團法人保險犯罪防制中心董事長邵之雋。消息傳出，保險圈各界人士紛紛去電傳訊給邵說「你好敢！」。邵則強調自己只是眾多符合資格人士「海選」中，選出來到一個快倒沒人願做的犯防中心。

邵也表示他跟顧立雄「完全不熟」。有次頒獎相鄰而坐，只有一開始握手寒暄，「連一句話都沒聊上」。另外保險安定基金公開徵選董事時，邵曾自告奮勇投件，但是也未獲金管會青睞。

▼財團法人保險犯罪防制中心。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼財團法人保險犯罪防制中心。（圖／記者李蕙璇攝）

邵自認為跟主委離得很遠的是「最好的距離」，「我只要把自己的事情做好，不要惹出觀感不好的事情，就是對主委最好的交代」。他之所以向中信金控法遵長提到不支持許回鍋再選壽險公會理事長，純屬「個人追求宅男的正義」，根本未替任何人傳話。

邵表示接犯防中心只是想證明「宅男也可以把事情做好」。當時保險犯防中心連續12年虧損，亦遭監察院糾正。與其他金管會周邊單位不同的是，經費來源完全自籌，而要做出成績，除了配合檢調單位外，還要橫向聯繫整合相關部會的資訊，在個資法的限制下，「有相當難度」。

在無兵無糧的情況下，不領薪水固然是邵之雋自己的想法，也有現實的無奈。而該中心由邵一個人開始慢慢做起，到目前十餘人的小機構，這三年也把業績拉到損益線上。「不敢說有成績，但是對得起自己」邵之雋如是說。

▼保險犯防中心董事長邵之雋平日出席會議穿著。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼財團法人保險犯罪防制中心董事長邵之雋。（圖／記者李蕙璇攝）

而問起平常的生活，邵表示就是「愛打SLG與RPG，逛逛光華新天地與台北地下街，要不然就是跟兒子玩寶可夢紙牌，與一個普通的宅男沒有兩樣」。

邵最後也表示，覺得自己存在的最大意義就是噁心把金融業裝的很高大上的人。金融是國家經濟的血管，如果無法接地氣，只會讓整個經濟體中的貧富差距越來越大。如何讓金融業接地氣，真正用來解決庶民的生活，應該是金融監理未來最重要的挑戰。

【邵之雋　小檔案】

現職：財團法人保險犯罪防制中心董事長（無支薪）、交通大學科技法學院助理教授、財團法人金融消費評議中心董事

學經歷：中興大學法商學院法律法學組學士、台灣大學國家發展研究所碩博士、美國哥倫比亞大學公共事務學院國際關係博士後研究員。曾任國會助理、模具工廠負責人。

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關鍵字：你好敢,保險界,邵之雋,海選,董事長,保險犯罪防制中心,金管會,顧立雄,許舒博,壽險公會,中信金,法遵長

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