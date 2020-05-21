分紅保單機制曝光！保戶可直接分享保險公司績效　同時擁有「保障+紅利」

▲面對利率下調與市場波動，壽險業者認為，民眾可選擇較穩定的「分紅保單」作為理財工具。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

隨著國內外利率下調，中央銀行持續降息，債券殖利率已跌至歷史低檔區，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情及美國總統大選等因素，使得國際經濟市場面臨危機，許多理財工具及投資也在這一波經濟震盪中受影響。壽險業者表示，民眾可參考分紅保單，有助弭平短期市場波動的影響，且具一定的穩定度，是較為安心的理財選擇。

英國保誠人壽表示，就消費者關心的保險商品而言，若以市場上人壽保險類型來看，有不分紅保單（傳統不分紅保單和利率變動型保單）、分紅保單（強制型與非強制型）及投資型保單。其中，分紅保單相較於其他保險商品具備獨特的商品設計，若以英國保誠人壽推出的分紅保單為例，主要都屬於自由分紅，不是強制分紅，好處是有較佳的紅利平穩性及經營成果與保戶共享。

分紅保單具備「分擔風險、紅利共享」兩大特色，民眾可以同時享有壽險保障及保單紅利，其紅利部分屬非保證給付項目，但只要選擇經營穩健的保險公司，透過長期持有，藉由分紅保單明確的平穩性機制，將營運較佳年度的部分盈餘保留於分紅帳戶中，以支應表現稍弱年度的紅利給付，降低短期投資市場的波動對紅利分配金額的影響。

▲分紅保單的概念是，在景氣繁榮、保險公司經營績效佳時，保戶可透過保單直接分享保險公司的經營績效，獲得分紅。（圖／pixabay）

英國保誠人壽指出，分紅保單的分紅帳戶是「區隔帳戶」，帳戶操作獨立於保險公司其他資產之外，不會和保險公司的資本或其他不分紅保單資產混用，而且，分紅保單的機制是，保戶獲得紅利分配時，保險公司才能獲得條款約定比例的利潤分配，建立保險公司與保戶一致的目標，讓保險公司善用優勢，為保戶做好分紅帳戶管理與投資。

分紅帳戶的資產配置包含「債券類」及「股權類」等多種投資類型，並以高評級債券為主，相較於其他風險等級較高的商品相對穩定。此外，分紅保單紅利分配須符合平穩性原則，使實際的分紅宣告比投資組合收益的波動小，緩和短期的市場波動對保戶的影響。

另一方面，保險公司為了強化分紅保單的投資績效，會精選投資績效良好的優質基金經理人為資產把關，並透過優化機制，嚴格進行篩選與替換，因應不同的風險進行不同的投資組合，以達到分散風險的目的。

英國保誠人壽表示，保險著重的是長期保障，在景氣繁榮、保險公司經營績效佳時，保戶可透過保單直接分享保險公司的經營績效，獲得分紅；當景氣低迷時，壽險保障仍然維持不變，讓保戶倍感安心。

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