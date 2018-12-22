商總之爭3／什麼位子都想要　許舒博：媽祖沒說我不能選

▲ 台灣人壽副董事長許舒博。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者李蕙璇／台北報導

台灣人壽副董事長許舒博日前宣布，角逐商總會理事長並可能再選立法委員及壽險公會理事長，頓時成為政商界及保險業的話題人物，也被外界質疑「一把抓什麼位子都想要」。許舒博對此表示，除了商總理事長確定要選外，「媽祖沒說我不能選壽險公會理事長。」

據了解，許舒博出身於雲林，為雲林許派代表人物、其父為雲林前縣長許文志，曾當過五屆立委，2009年許舒博原本宣布參選雲林縣長，後來被國民黨勸退，當時執政的國民黨安排許舒博接任台北101大樓董事長職位，被外界批評酬庸，許轉戰全台最高大樓董座失利。之後，許舒博經介紹接下國寶人壽副董事長，並以此身份選上壽險公會理事長，當時各界不斷以「政治力介入金融圈」來批評許的身份。

據壽險業者表示，許舒博當時能拿下壽險公會理事長，主要是獲得國泰金董事長蔡宏圖、新光人壽總經理潘柏錚、富邦人壽董事長蔡明興、台灣人壽董事長朱炳昱等壽險大老支持，成為掌握當時全台11兆元資金、4700多萬張保單、30多萬業務員的產業代表，擔任兩屆六年後，因為不能再連任，才交棒出去。

之後，許舒博又把目標鎖定產物保險公會理事長，與業界龍頭富邦產險董事長陳燦煌展開競逐，卻在選舉前數月，突然宣布退選。由於許舒博並未徹底退出政壇，2015年時也想出來選立委，遊走政界及金融業的動作，讓他的金融專業再度受到質疑。

不過，對於可能再參選壽險會理事長，許舒博接受ETtoday新聞雲記者採訪時表示，「媽祖沒說我不能選壽險公會理事長，不過我要到明年2、3月才決定要不要選。」

他說，自己過去到保險界1年半選上壽險公會理事長，是非常偶然的事，但他在理事長期間為業界爭取的商品多元化、投資開放方向，從現在獲利情況來看，是對的作法。另外，包括保費投資管道暢通、都更案、公共建設、海外債券信評下降、大陸海外不動產開放等措施，也是他任內推動的政策。

針對保險業界提到產壽險公會的慣例，都是理事長連任兩屆後才換人，以維持業界和諧，目前壽險公會理事長、國泰人壽董事長黃調貴只擔任一屆，許卻有意回鍋再選壽險公會理事長，似乎不太洽當。對此，許舒博拿國泰金董座蔡宏圖來當擋箭牌反駁說，「我不是第一個打破業界慣例的人，蔡宏圖也只當過一屆就換人。」

許舒博還說，現在產險公會新任理事長人選，也還沒有聽聞哪家公司有意角逐，或是大家屬意推派誰，「我本身是壽險公會代表，也是產險、保經的代表，有三種身分，不選商總會理事長是騙人的，因為商總的空間也比較大，目前目標就是以2020年3月的商總會理事長為優先。

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