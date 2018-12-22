商總之爭4／許舒博什麼位子都想要　邵之雋：公會應少點政治色彩

▲保險犯罪防制中心董事長邵之雋。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

許舒博日前宣布要角逐下一屆商總會理事長，還不避嫌的說，現任商總理事長賴正鎰是他的大舅子也支持他，許也說可能回鍋再選壽險公會理事長，對此，保險犯罪防制中心董事長邵之雋再批說，公會應該少一點政治色彩，不要再用「喬事情」的方式做事。

邵之雋表示，一開始只是不懂許舒博為何要回鍋選壽險公會理事長。他個人不認識許舒博，也沒有仇怨，只知道許舒博是他在大學時代有名的政治人物。許舒博的政治背景難免引人遐想，金融業是整個國家社會的經濟命脈，希望金融機構有更多陽光灑進來，去除一些金融機構只服務有錢人的刻板印象。

邵之雋進一步強調，他只是單純的認為保險其實是「數學堆積起來的行業」，公會應該更著重數學層面的專業化溝通，少一點政治色彩而已。也就是，希望公會領航人是純保險專業出身，讓公會的選舉可以少一些政治成份，多一些專業程度，不要只是再用「喬事情」的方式做事，這是過去老派作風。台灣人壽人才濟濟，可以再推派別的人選，不一定要再由許舒博回鍋選壽險公會理事長，

至於許舒博公開宣布要角逐下一屆商總會理事長，還表明賴正鎰支持他。邵之雋表示，他從媒體報導得知賴正鎰是建商，日月潭涵碧樓老闆，並不清楚商總的運作，對這個沒有看法。



邵之雋 小檔案

現職：財團法人保險犯罪防制中心董事長（無支薪）

交通大學科技法學院助理教授

財團法人金融消費評議中心董事

學經歷：中興大學法商學院法律法學組學士

台灣大學國家發展研究所碩博士

美國哥倫比亞大學公共事務學院國際關係博士後研究員

曾任國會助理、模具工廠負責人



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