不願付155車資！　醉男「鋸刀追砍小黃運將」嗆：我弟以前是警察

地方中心／桃園報導

桃園一名計程車司機22日下午開車載客回家，不料卻遇上酒醉的陳姓乘客大鬧、坐霸王車，甚至還拿出鋸刀揮砍車門嗆「我弟弟以前是警察」，整段恐怖影片都被司機PO網。不少網友看完後紛紛撻伐，「遇到瘋子，壞年冬多瘋子。」

▲醉男拿刀追砍、叫囂。（圖／翻攝自爆料公社，下同）



影片中可以看見，陳姓男子（31歲）先藉故說要下車拿155車資，不料回過頭居然突然發脾氣，從家中拿出一把鋸刀就朝計程車猛砍，不斷叫囂「下來啊叫警察」、「我弟以前做警察，你現在下來啦」；當計程車司機倒車快跑後還不肯放過，繼續追上前大吼大叫，行徑十分囂張。

事後受到驚嚇的小黃司機將影片PO上「爆料公社」寫道，「消音部份是乘客一直不斷罵髒話……警察到的時候他有辯說我行車期間問候他妹妹媽媽，我有拿出從乘客上車全程錄音錄影兩台行車記錄器交給警察，一台錄車內一台錄車外，因此這只不過是他替自己行為找借口。」

▲車板金都被踹凹。



對此警方表示，陳男向員警供稱最近工作不太順利，才會突然酒後情緒失控，全案訊後依妨害自由、毀棄損壞、妨害名譽等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

許多網友看完後紛紛留言，「司機先生其實你不用碼，公佈他他才會怕，不然吃你夠夠」、「用鞭子抽個100下看還不敢這樣，沒錢就乖乖走路啊」、「大溪電鋸殺人魔」、「司機果然是老司機！換做是我一定會被嚇到錯把油門當煞車」。

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