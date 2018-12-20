選副總統不如選總統！　王金平不續留立院「該做決定就會做」

▲王金平動向備受關注。（資料照／記者林敬旻攝）

記者賴于榛／台北報導

2020大選，國民黨大老們動向備受關注，前立法院長、不分區立委王金平20日參加「幸福經濟共好共榮標竿企業」論壇時指出，「要選副總統，不如選總統啊」，並爆料前總統馬英九2次邀他擔當副總統重要副手，也表態「要我在立法院，這條路大概不會了，已經在這裡這麼久了，該換人去做了」，並表示「該做決定就會做」。

此次九合一選舉國民黨大勝，王金平大力替中南部候選人輔選，被讚有功，動向也備關注，他20日參加「幸福經濟共好共榮標竿企業」論壇時透露則主動表示，外界盛傳他可能留在立院、角逐副總統、總統之位等3種可能，但他一切隨因緣走，因緣走到什麼程度，該做什麼決定，「我就會做決定」。

王金平表示，他是沒有講說不會再留在立院，但也說「留在立院幹什麼？給我白做我也不要」。對於自己的理念，王金平坦言，很多人不清楚他的理念，他也不敢斷言參選與否，但直言「要選副總統，不如選總統啊」，還爆料說馬英九兩次邀他擔當副總統重要副手，但他認為「如果要當副總統，不如在立法院」，因而婉拒。

另外，馬英九「八年執政回憶錄」當中大談2013年「馬王政爭」過程，王金平致詞時也主動提到，自己沒有爭，還說他從頭到尾沒有跟馬英九講過任何一句話，不曉得什麼爭？但反正媒體都定位為政爭，「我就隨他去吧！」