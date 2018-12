快訊／印尼海嘯至少8名台灣人受困！　2人傷重逃山區避難

國際中心/綜合報導

印尼巽他海峽(Sunda Strait)附近海灘22日晚間發生海嘯,死亡人數從43人攀升至53人,另有600多人受傷。最新消息指出,有8名台灣人赴當地旅遊,前往山上避難。據悉有多名大人和小孩受傷,其中2人傷重,已有人員前往救援。目前已知的台灣人名字有李可盛、李禹樂、李依宸、吳敏琪、王惠美,以及何文凱等人。

▼ 印尼發生海嘯,造成超過600人受傷。(圖/達志影像/美聯社,下同。)

這次的海嘯並非由地震引起,很可能是附近喀拉喀托山(Krakatoa)的火山運動所造成。印尼台商組成的「三輪慈善基金會」幹部鐘文燐告訴《中央社》,吳子萍帶著媽媽、姐姐吳敏琪以及兩個小孩李禹樂、李依宸到楠榜(South Lampung)旅遊,一行人逃難時受了傷。

受困者暫時在山上的民房避難,其中兩名大人傷勢較嚴重,當時被重物砸到,腳部嚴重刮傷,無法行走,已有護士前往包紮傷口。小孩則被刮傷,傷勢較不嚴重。

中華民國駐印尼代表處24小時緊急聯絡電話:(62)811-984676

外交部緊急聯絡中心專線:0800-085-095

出版 10:19

更新 11:00

