快訊／印尼海嘯至少8名台灣人受困！　2人傷重逃山區避難

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印尼巽他海峽（Sunda Strait）附近海灘22日晚間發生海嘯，死亡人數從43人攀升至53人，另有600多人受傷。最新消息指出，有8名台灣人赴當地旅遊，前往山上避難。據悉有多名大人和小孩受傷，其中2人傷重，已有人員前往救援。目前已知的台灣人名字有李可盛、李禹樂、李依宸、吳敏琪、王惠美，以及何文凱等人。

▼ 印尼發生海嘯，造成超過600人受傷。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

這次的海嘯並非由地震引起，很可能是附近喀拉喀托山（Krakatoa）的火山運動所造成。印尼台商組成的「三輪慈善基金會」幹部鐘文燐告訴《中央社》，吳子萍帶著媽媽、姐姐吳敏琪以及兩個小孩李禹樂、李依宸到楠榜（South Lampung）旅遊，一行人逃難時受了傷。

受困者暫時在山上的民房避難，其中兩名大人傷勢較嚴重，當時被重物砸到，腳部嚴重刮傷，無法行走，已有護士前往包紮傷口。小孩則被刮傷，傷勢較不嚴重。

中華民國駐印尼代表處24小時緊急聯絡電話：(62)811-984676

外交部緊急聯絡中心專線：0800-085-095

出版 １０：１９

更新 １１：００

Breaking: At Least 43 Killed, 584 Wounded After Tsunami Strikes Indonesia while Krakatau Volcano Erupts: https://t.co/NLTVbWWpP3 pic.twitter.com/nKmiRcBZLB — The Weather Channel (@weatherchannel) 2018年12月23日

Death toll from Indonesia tsunami climbs to 43, hundreds injured: disaster agency https://t.co/fOkxlV2U7d pic.twitter.com/M2mPoklvHu — Reuters Top News (@Reuters) 2018年12月23日