「拚場出回憶錄不如反省」　孫大千：馬政府8年犯了8個嚴重錯誤

▲馬英九、王金平 。（合成圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

前總統馬英九發表新書《八年執政回憶錄》，提及「太陽花學運」及「馬王政爭」等內容，引起討論，立法院前院長王金平也透露，下個月中也要出新書。前立委孫大千22日在臉書批評，「與其拚場出回憶錄來爆內幕、批政敵與推責任，為什麼就不能好好的反省自己、檢討過去？」並提及國民黨政府犯八個嚴重錯誤。

孫大千說，「一群不知道自己曾經做錯了什麼的政治人物，憑什麼告訴我們他們有能力帶領台灣走向未來呢？」身為一位在國民黨執政八年期間擔任立法委員的政治人物，國民黨政府犯了八個嚴重的錯誤：

第一，鼓勵資金大量回流，卻沒有提供足夠的投資標的。導致游資流向房市，房價飆漲，影響居住正義。

第二，不顧後果，復徵證所稅。重創股市，造成資金全面外逃。

第三，放棄「以開源取代節流」的方式改革年金制度，罔顧政府對軍公教同仁的承諾，廢除「年終慰問金」，同時，引發後續年金改革的浪潮。

第四，缺乏魄力全面調高基本薪資，坐視台灣「低薪過勞」的情況持續存在，而無能為力。

第五，兩岸交流的紅利無法讓台灣民眾廣泛分享，只是集中在少數的特定人士手中。

第六，推動重大政策時，缺乏與社會對話的機制和能力。

第七，立法院空有席次多數的優勢，卻缺乏貫徹政策的決心和魄力。

第八，內鬥頻繁，因為個人的恩怨和喜惡，動輒掀起人事紛爭。

▼馬英九《八年執政回憶錄》新書發表會。（資料照／記者黃克翔攝）