馬英九回憶錄「鋪天蓋地追殺」　北檢回應「幫他澄清11次」

▲北檢回應馬英九回憶錄「鋪天蓋地追殺」，曾幫馬英九發了11次新聞稿澄清不實謠言。（圖／翻攝自八年執政回憶錄）

記者林裕豐／台北報導

前總統馬英九在《八年執政回憶錄》一書，提到「北檢辦案不公」、「北檢鋪天蓋地的追殺」、「為特定政黨服務」等，對此，台北地檢署特地發了新聞稿澄清，表示偵辦馬英九近300件相關案件，檢察官依據法律秉公辦理，絕無「為特定政黨服務」，還說曾經發了11次新聞稿幫馬英九澄清不實謠言。

前總統馬英九在12月20日出版《八年執政回憶錄》一書，多次提及遭到北檢追殺，認為北檢辦案不公，北檢特地澄清，有關於三中案，已於107年7月9日偵查終結，向臺灣臺北地方法院提起公訴，該案目前正於法院審理中，要馬英九不要操作民粹性或政治性言語誤導視聽、干擾司法審判、斵傷司法威信。

北檢還特別提及，在三中案偵結起訴前，外界甚為關注，惟相關案情，國民黨、中投公司、歷來經手相關檔案人員及共同被告、選任辯護人、證人等皆有相關資料，媒體報導絕大多數內容與事實不符，本署已於106年12月1日、12月8日、12月13日、12月20日、12月22日、12月29日、107年1月3日、4月11日、4月23日、4月25日、4月27日11度發布新聞稿澄清，北檢指責前總統馬英九明知此事，在毫無證據之情形下，肆意批評「違反偵查不公開，不斷放話給媒體，選擇性地散布偵辦三中案的細節」是無中生有，誤導民眾。