2歲慘遭父母瘋狂性侵6年　衣櫃女孩長大...「仿效」性侵少女

▲卡瓦諾從小被性虐待。（示意圖／翻攝pixabay）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國德州現年25歲的女子卡瓦諾（Lauren Kavanaugh）有個不堪回首的童年，從2歲到8歲時遭母親和繼父關在衣櫃，不僅不讓她進食，還施以性虐待。所幸卡瓦諾在2001年獲救，當年只有12公斤，被外界稱為「衣櫃女孩」。沒想到事隔多年，她卻從當年的受害者變加害人，因性侵一名14歲少女被捕。

據《福斯新聞》報導，警方根據線報，周一（17日）拘捕25歲的卡瓦諾，偵辦此案的探員透露，卡瓦諾在臉書上建立一個虐待案受害人互助小組專頁「The Lauren Kavanaugh Story」，進而認識這名少女，雙方相談甚歡後開始深交；卡瓦諾更以友人的身分，搬入女孩家同住同寢，女孩的父母則被蒙在鼓裡，渾然不知兩人以維持性關係長達2個月。

卡瓦諾擁有一個悲慘的童年，自2歲起被繼父及母親虐待，除了毆打、不給食物外，更被瘋狂性侵，只能住在不見天日的衣櫃裡，長期過著沒有衣服、水和廁所的生活，周遭布滿排泄物及充斥的蝨子。直到2001年，8歲的卡瓦諾才被救出，震驚外界，因此被稱為「衣櫃女孩」。

雖然繼父阿特金森（Kenneth Atkinson）聲稱，虐待卡瓦諾的是母親芭芭拉，自己只是因為太害怕所以沒有阻止；但事實是他長期性侵繼女，導致她嚴重受傷，獲救後下體還需接受手術，這對殘忍的父母在被揭露暴行後均被判終身監禁。

▼長大後的卡娃娜芙竟性侵其他少女。（示意圖／pixabay）

《達拉斯日報》記者曾採訪獄中的芭芭拉，當問及犯案原因，這位失職的母親總會有一堆理由，包括曾經流產、女兒吃得太多、婚姻出現問題等，卻絕口不提「對不起」三個字；相反的，提及另外5名沒被虐待的子女時，她卻顯得內疚，對於他們目睹卡瓦諾被虐感到抱歉，「我愛他們，對不起，這不是他們的錯。傷害了他們，我很抱歉。」

卡瓦諾曾在2012年和2017年上電視節目Dr. Phil接受訪問時表示，那段受虐回憶仍會令她失眠和感到憤怒，大學同學也因為事件而霸凌和騷擾她。

My life hasnt ever been normal: The story of Girl in the Closet Lauren Kavanaugh, in brief https://t.co/HjqfBqUzPx pic.twitter.com/HcdyEETT9u — Zesty Health News (@zesty_health) 2018年12月21日

案情爆發當時，就有不少專家擔心卡瓦諾會留下心裡創傷，或是人格大變。警方指出，雖然卡瓦諾用的不是「強迫、威脅」的手段，與女孩是兩情相悅下發生關係，但因女孩還年僅14歲，所以還是違法行為。目前卡瓦諾已因「對兒童進行性侵犯」罪嫌被逮捕，保釋訂金為1萬美元（約30萬台幣）。