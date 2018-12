2歲慘遭父母瘋狂性侵6年　衣櫃女孩長大...「仿效」性侵少女

▲卡瓦諾從小被性虐待。(示意圖/翻攝pixabay)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

美國德州現年25歲的女子卡瓦諾(Lauren Kavanaugh)有個不堪回首的童年,從2歲到8歲時遭母親和繼父關在衣櫃,不僅不讓她進食,還施以性虐待。所幸卡瓦諾在2001年獲救,當年只有12公斤,被外界稱為「衣櫃女孩」。沒想到事隔多年,她卻從當年的受害者變加害人,因性侵一名14歲少女被捕。

據《福斯新聞》報導,警方根據線報,周一(17日)拘捕25歲的卡瓦諾,偵辦此案的探員透露,卡瓦諾在臉書上建立一個虐待案受害人互助小組專頁「The Lauren Kavanaugh Story」,進而認識這名少女,雙方相談甚歡後開始深交;卡瓦諾更以友人的身分,搬入女孩家同住同寢,女孩的父母則被蒙在鼓裡,渾然不知兩人以維持性關係長達2個月。

卡瓦諾擁有一個悲慘的童年,自2歲起被繼父及母親虐待,除了毆打、不給食物外,更被瘋狂性侵,只能住在不見天日的衣櫃裡,長期過著沒有衣服、水和廁所的生活,周遭布滿排泄物及充斥的蝨子。直到2001年,8歲的卡瓦諾才被救出,震驚外界,因此被稱為「衣櫃女孩」。

雖然繼父阿特金森(Kenneth Atkinson)聲稱,虐待卡瓦諾的是母親芭芭拉,自己只是因為太害怕所以沒有阻止;但事實是他長期性侵繼女,導致她嚴重受傷,獲救後下體還需接受手術,這對殘忍的父母在被揭露暴行後均被判終身監禁。

▼長大後的卡娃娜芙竟性侵其他少女。(示意圖/pixabay)

《達拉斯日報》記者曾採訪獄中的芭芭拉,當問及犯案原因,這位失職的母親總會有一堆理由,包括曾經流產、女兒吃得太多、婚姻出現問題等,卻絕口不提「對不起」三個字;相反的,提及另外5名沒被虐待的子女時,她卻顯得內疚,對於他們目睹卡瓦諾被虐感到抱歉,「我愛他們,對不起,這不是他們的錯。傷害了他們,我很抱歉。」

卡瓦諾曾在2012年和2017年上電視節目Dr. Phil接受訪問時表示,那段受虐回憶仍會令她失眠和感到憤怒,大學同學也因為事件而霸凌和騷擾她。

案情爆發當時,就有不少專家擔心卡瓦諾會留下心裡創傷,或是人格大變。警方指出,雖然卡瓦諾用的不是「強迫、威脅」的手段,與女孩是兩情相悅下發生關係,但因女孩還年僅14歲,所以還是違法行為。目前卡瓦諾已因「對兒童進行性侵犯」罪嫌被逮捕,保釋訂金為1萬美元(約30萬台幣)。

