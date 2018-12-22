老翁敬茶神明愛犬衝來撲倒　瓷壺碎片刺頸動脈「血濺70公尺」

▲檢警一度擔憂家屬責怪這隻狗，向亡者家屬將牠送動休所，但他們卻向檢警表示，他們不責怪這隻狗，而是老翁的時間已到了，狗又是亡者從幼犬養到大的，怪牠並沒有用。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

一名老翁平時有向神明敬茶的習慣，21日早上他捧著陶瓷茶壺要到家附近的土地公廟敬茶時，被家中養的毛孩子興奮撲倒，老翁手中的茶壺也掉地摔成碎片，老翁卻不幸被碎片插中右頸動脈，現場血跡超過70公尺，老翁試圖起身求救，只可惜起身後再度不支倒地，老翁事後被送到醫院時已因失血過多傷重不治身亡。

新竹縣峨眉1名83歲老翁，早上5點多起床，獨自捧著茶壺，準備到隔壁的土地公廟奉茶，他端著瓷壺，先解開鍊住的狗狗，沒想到狗狗很熱情，一直繞著老翁轉，因老翁年事已高雙腳無力跌倒，手上的瓷壺落地破碎，老翁身體倒地，剛好右頸動脈插入碎瓷片，血流數十公尺遠，老翁躺臥血泊。

▲老翁的長孫指出，爺爺就是在此處遭撲倒的，地上血跡還清晰可見。

家中的女看護起床準備早餐時意外發現老翁倒臥血泊之中，立即通知家屬報119將他送醫搶救，但因老翁年事已高，且失血過多傷重不治死亡。

21日檢警到場勘驗屍體，並調閱監視器，才確認老翁的死因，竟是因自家狗狗肇禍。從監視器影片發現，老翁每日早上就是先是往土地公廟拜拜，21日早就是他先將狗鍊打開，帶著狗狗順便遛，狗狗繞著老翁接近土地公廟不遠，老翁被熱情的狗狗撲倒後，瓷壺落地破碎，老翁右頸遭碎瓷片插中，血流如注。

雖老翁極力掙扎站起來，想起回家中求救，但血流滿地，距家門口不遠的地方倒地不起，倒在血泊中，檢警現場丈量老翁血流距離至少70公尺遠，相當詭異。檢警到場勘驗屍體，並調閱監視器，才確認老翁的死因，發現凶手就是老翁一手養大的狗狗。不過，狗狗一臉無辜的表情，根本不知道自已闖了大禍，害死了疼愛自已的老人。

21日肇禍的黃狗被栓在家旁，一臉無辜，不過家屬並不責怪這隻狗狗，原本檢警一度擔憂家屬責怪這隻狗，向亡者家屬將牠送動保收容所，但他們卻向檢警表示，他們不責怪這隻狗，而是老翁的時間已到了，狗又是亡者從幼犬養到大的，怪牠並沒有用。

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