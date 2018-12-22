旅客在車上就能捐款　高鐵「高速傳愛」9年募到1.1億助學金

▲高鐵「高速傳愛 助學計畫」邁入第10年。（圖／高鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台灣高鐵每年定期推動「高速傳愛 助學計畫」，9年來累計募得善款逾新台幣1.1億元，幫助慢飛天使及弱勢學童獲得生活關懷與課業指導。高鐵董事長江耀宗與「中華民國快樂學習協會」理事長吳念真，22日在高鐵台中站為2019助學計畫募款活動揭開序幕，呼籲旅客可透過車上信封踴躍捐款，繼續幫助弱勢孩童。

江耀宗表示，非常高興再度與「中華民國快樂學習協會」以及吳念真理事長攜手合作，一同延續高鐵對下一代教育議題的關懷，並進一步實踐高鐵公司做為台灣「引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景。

他也誠摯邀請社會大眾與旅客支持響應，幫助遍布全台100所「孩子的秘密基地」免費課輔班能夠順利運作，讓孩子們在學校放學後仍能獲得生活關懷與課業指導，快樂學習、安心長大。

吳念真致詞時也特別感謝高鐵的幫助，他說，快樂學習協會目前輔導約3000位小朋友，估計每年需要經費近1億元，去年與高鐵公司的合作，不僅讓協會成功募得約900萬元，其中更包括400多位透過信用卡定期、定額的持續捐款人。吳強調，如果不是為了下一代，那麼這一代的努力、成就毫無意義，呼籲旅客再度發揮愛心，讓每一個孩子都能獲得學習上的幫助。

▲高鐵呼籲，旅客搭車時可利用座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱踴躍捐款。（圖／高鐵提供）

高鐵也提供免費車票，幫助協會人員全年能夠利用快速又準點的高鐵列車往返各地，與課輔教師交流溝通；此外，也將邀請各地秘密基地課輔班的小朋友及師長，搭乘高鐵列車到台中，參觀「2018台中世界花卉博覽會」，讓孩子們透過真實接觸國際性的盛會，豐富他們的生活體驗，開啟寬廣學習視野。

2019台灣高鐵「高速傳愛 快樂學習」助學計畫自1月1日（二）至3月2日（六）止，高鐵呼籲旅客及社會大眾發揮愛心，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱踴躍捐款，也可透過手機掃描捐款信封上的QR Code完成線上捐款（衛部救字第1071364528號）。

高鐵公司自2010年起，每年定期推動「高速傳愛 助學計畫」，9年來累計募得善款逾新台幣1.1億元，幫助超過2萬1千名慢飛天使及弱勢學童安心學習、快樂成長。