「追求穩定收入每天念書10hr」　他吊車尾進科大奮發考公職連中五榜

▲ 林子聖大四全力拚考公職，高普考等連中五榜。（圖／志光教育科技集團提供）

記者崔至雲／台北報導

志光教育科技集團20日頒發大學院校獎助學金。其中，最激勵人心的，是大學時以最後一名考進科大，卻能在22歲應屆畢業那一年連續考取5項公職類科的林子聖，如今分發到營建署，月領四萬七，志光慈善會發獎助金給予肯定。

林子聖指出，就讀高職在建教合作公司實習，體會到賺錢不容易、薪水又低，加上父親在台電上班，工作穩定令我嚮往，但也是因為成績不好才會唸建教合作班，因此立下目標要先考上國立科大，加強自己在學科上的不足，也規劃於升大四的暑假要投入公職補習，除了想擺脫起薪低的就業環境之外，能夠在經濟上有一份穩定的收入也是當時所追求的。

林子聖說，在最後幾個月都是從早上9點到晚上9點半待在視訊教室上課，每一場考試的前幾天才會針對所有考試科目看筆記做複習，並且做一年內的歷屆試題，每天讀書時間也是從早到晚大概10個小時左右，終於在大四應屆畢業那一年連續考取5項公職類科，包括105鐵路特考佐級電子工程、105高考電力工程、105普考電力工程探花、105台電新進僱用人員甄試儀電。

林子聖說，工科高普考只要觀念清楚、抓住重點，其實不難拿分，建議考生要勇於嘗試，唯有透過不斷考試，才能知所不足、累積經驗、強化實力。他也說，讀書並不是唯一的出路，但讀書卻絕對是一個值得嘗試的方向，國考中的停損點是自己設定的，在到達停損點之前的這段時間，所累積的知識絕對足夠你去設定下一個停損點。

▲志光教育科技集團頒發總計200萬元整獎助學金。（圖／志光教育科技集團提供）

獎助慈善會也有其他領取獎學金的學生分享自己的故事，例如考取102專技高考會計師徐昌宏，當年度從2500名申請獎助學金學子中脫穎而出，除對他有實質幫助，更令他產生被肯定的自信心，進而考取會計師；至於蔡雅涵則憑藉著一股熱忱、年紀輕輕即立定助人志向，僅花兩年時間以非本科系考取106年三等司法特考。

志光教育科技集團總裁林進榮表示，志光以幫助學員上榜為目標的信仰價值，不論在師資的遴選、課程的規劃、同仁的教育訓練、各項輔考系統的建立、甚至發展多品牌，提供多元的學習管道，都是以這樣的價值為中心，期許老師繼續為國家培育出更多公職人才。

▲林進榮期許老師繼續為國家培育出更多公職人才。（圖／志光教育科技集團提供）