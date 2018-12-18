許聖誕老人送我一個健康爸爸　壽險圈聞之鼻酸盡力圓夢

▲壽險文教基金會獎學金孩童希望聖誕老人可以送一個健康的爸爸，快樂出遊玩耍。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

保險既是集眾人之力幫助彼此，壽險圈也將這份愛傳遞到南部五縣市，提供獎學金資助一群努力向學的國高中生並舉辦聖誕圓夢計畫，只是當聽聞一個父親生病的高中生「希望聖誕老人送我一個健康的爸爸，想像其他小孩一樣，有爸爸的守護，快樂出遊玩耍」的禮物時，主辦單位雖感力量有限，宣誓要更加關懷給予實質鼓勵。

今天由人壽保險文教基金會董事長許舒博主持聖誕圓夢計畫成果會，出席的還有東湧實業董事長吳和臻、安達人壽財務長鄭成德、行銷公關部經理張曉婷等代表。

▼壽險文教基金會公布聖誕圓夢成果，左起為東湧實業董事長吳和臻、基金會董事長許舒博及安達人壽財務長鄭成德。（圖／記者李蕙璇攝）

參加的50多位國高中學生中，有人說想要給爸爸刮鬍刀當禮物，也有人說希望阿嬤健康平安，還有人說希望聖誕老人可以給爸爸多些工作，多陪陪我們，甚至還有一個高中生說「希望聖誕老人送我一個健康的爸爸，想像其他小孩一樣，有爸爸的守護，快樂出遊玩耍」的禮物時，基金會更加感受到該名學生父親生病給予的影響深刻，令人遺憾但也願表達更多關懷鼓勵心意。

還有學生是希望課業上需要的背包、色鉛筆、參考書、日文書，有的也許願給家人及自己補充體力的維他命、吹風機等。

許舒博表示，聖誕圓夢計畫規劃之初，邀請偏鄉學生回顧今年度最開心的事、對自己未來的期許，以及替自己或家人許一個聖誕願望，基金會協助將他們的願望轉交聖誕老公公，讓學生也可以感受到聖誕節的歡樂。

▼孩童希望的聖誕禮物多為參考書、文具用品及營養、生活用品等。（圖／記者李蕙璇攝）

基金會執行長陳依倫表示，基金會是由董事長許舒博等與眾董事們持著「延續愛-愛延續」精神創辦，四年來募款近2千萬的獎學金幫助雲林、高雄、南投、屏東、台東與澎湖等五個地區的國高中生，透過學校及當地教育局的推薦資助一些需要幫助家庭的孩子，以每學期成績達70分以上者的學生為主，資助每學期5千~1萬元的獎學金，至今已幫助1700人次。

參與此次圓夢計畫的董事，除了許舒博帶頭愛心捐款，還有中國人壽許東敏、東湧實業吳和臻、壽險公會金憶惠、遠雄人壽孟嘉仁、草悟道旅館栗志中、保經公會前理事長鄭祥人、保代公會許文通、安達人壽林意展、精聯保經李傳皓、國票期貨李姿錡及社會大眾皆愛心捐款共同響應。