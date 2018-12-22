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2歲男童終身成太監！醫師手殘失誤　媽崩潰：根本被閹割...

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這種手殘程度…..。英國近日發生一起嚴重的醫療糾紛，一位醫生因為發現一位2歲的男童有「隱睪症」，並建議家長讓男童動手術矯正，但沒想到手術過程中，因為醫生的疏忽，導致所有的醫生都在幫「健康的那顆睪丸動手術」，最後讓男童兩邊睪丸都出問題，這也讓家長氣得哭喊，「我的小孩根本就是被閹割了！」（圖／翻攝自太陽報）

▲男童因為醫生的疏忽，導致兩邊睪丸都出問題。（圖／翻攝自太陽報）

國際中心／綜合報導

醫生手殘到這種程度…..。英國近日發生一起嚴重的醫療糾紛，一位醫生因為發現一名2歲男童有「隱睪症」，建議家長讓男童動手術矯正，但沒想到手術過程中，因為醫生的疏忽，導致所有的醫生都在幫「健康的那顆睪丸動手術」，最後讓男童兩邊睪丸都出問題，讓家長氣得哭喊，「我的小孩根本就是被閹割了！」

據英國《太陽報》報導，該男童是被布里斯托皇家兒童醫院（Bristol Royal Hospital for Children）的醫生診斷出「一顆睪丸有隱睪症」。當時醫生建議家長讓男童動手術，並說「這是一個小風險的手術，30分鐘就可以完成」。父母相信醫師的診斷，讓男童進行手術，但沒想到說好的「30分鐘小手術」，卻長達2個半小時。

▼男童的人生被迫180度大轉變。示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼男童、男孩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

在這2個半小時的手術過程中，男童父母看到大批的醫護人員進入手術室，連經理和諮商師都出動了，男童的母親心涼想「慘了，情況不妙。」果然，過沒多久醫生就向家長表明「手術失敗」。但手術失敗的主因，竟然是其中一名進行手術的醫師，在對男童睪丸裝設「醫療攝影機」時，竟裝到健康的那一邊，使得所有的醫生一直都在幫健康的睪丸動手術，而原本有隱睪症的那顆沒有獲得治療，最後導致兩顆都出問題。

男童母親聽聞狀況便大哭了起來，崩潰地說「我家孩子根本是被無知的醫生閹割了！」她氣憤的表示，因為醫生的失誤，造成她孩子一輩子的傷痛，不知道當孩子長大時，要怎麼和他解釋。院方也承認錯誤並向家屬道歉，同時將展開一連串的賠償程序。

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關鍵字：英國,2歲男童,隱睪症

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