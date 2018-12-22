18歲女高中生懸案…遇害整整39年後　嫌犯在案發同一天落網

▲美國18歲女高中生命案，39年後宣告偵破。（圖／翻攝Iowa Cold Cases.org網站）



國際中心／綜合報導

美國愛荷華州雪松急流城（Cedar Rapids）1979年發生一起恐怖「女高中生謀殺案」，懸宕多年遲遲無法偵破。調查人員始終沒有放棄，直到將近40年後，透過新技術比對案發現場DNA，順利逮捕到嫌疑犯。

綜合外媒報導，事件發生在1979年12月19日，當時年僅18歲的女高中生瑪丁科（Michelle Marie Martinko）參加完學校舞會後，晚間6時30左右開車到當地威斯戴爾購物中心（Westdale Mall）買新大衣，從此失聯。

1979年12月20日清晨，警方發現瑪丁科陳屍在購物中心停車場的自家轎車中，臉部、胸部有刀傷。當地警察局長傑曼（Wayne Jerman）稱，調查人員堅持不懈追查此案，多年來始終沒有放棄線索，透過比對DNA尋找嫌犯。

根據法院紀錄，調查人員在瑪丁科當天穿的衣服上，以及汽車排檔桿上，都發現了部分血跡不屬於死者，但始終比對不出嫌犯身份。2006年，警方利用新技術獲得嫌犯的DNA，並將資料上傳至資料庫比對，但仍沒有找到相符的嫌犯。

直到2017年，警方宣布將借助帕拉班納米實驗室（Parabon NanoLabs）開發的最新技術調查此案，成為破案關鍵。這項新技術能透過DNA拼湊出樣貌、種族、膚色、瞳孔顏色和臉型等。在這套技術幫助下，警方得以縮小調查範圍，找出案件中的兇手或被害者身份。

調查人員持續調查並蒐集可疑人士的DNA，今年意外發現，現年64歲的男子伯恩斯（Jerry Lynn Burns）的DNA，與案發現場採集到的DNA相吻合。警方於2018年12月19日，也就是案發整整39年後，終於順利將伯恩斯逮捕。

雖然伯恩斯矢口否認犯行，但他無法解釋為何他的DNA會出現在命案現場，因此仍被依一級謀殺罪嫌起訴，於20日首次出庭。法官已經諭令伯恩斯必須於12月28日再次出庭受審。

瑪丁科的高中同學萊蒙（Elizabeth Laymon）聽聞破案消息，欣慰地表示「很高興正義終於得以伸張」。令人遺憾的是，瑪丁科的父母已分別在1995年和1998年去世，無法親眼見到殺害愛女的兇手接受法律制裁。