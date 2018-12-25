「接棒未來」培育台中偏鄉少棒　張泰山力挺：拿好的武器才能跟人家對打！

▲台灣的棒球需要更多承先啟後的力量，然而偏鄉的少棒發展不易，是現今棒球界的一大隱憂。（影／取自YouTube，若遭刪除請見諒）

消費中心／綜合報導台灣職棒總冠軍賽在不久前告一段落，許多球迷還沉浸在為喜愛球隊、球員揮旗吶喊的心情，但少有人知道的是，在台灣棒球界同等重要的基層少棒隊，卻在這20多年來，因為偏鄉資源匱乏等困境而銳減近半，共有410支球隊解散、消失，剩下的球隊與小選手們，則是硬靠著對棒球的熱愛，苦苦支撐，未來可能某天也會因現實考量而放棄，打棒球對他們來說從此是個奢侈的夢想……現任徐生明棒球發展協會理事的張泰山，就曾聽聞台中偏鄉自由國小球員練習的艱辛，「一副手套要給兩個人用」讓這位台灣棒球傳奇人物直言「聽了很難過」。

被封為「國球」的棒球，對台灣人而言絕不只是一項運動，更與台灣永不放棄、努力拼搏的內在精神互相輝映。然而若無人正視少棒困境，現面臨世代交替的台灣棒球界，將會面對更嚴峻的人才流失與斷層危機。所幸有許多基金會都在默默關注台灣棒球發展，並適時給予實際的資助，頂新和德文教基金會便是其中之一。2016年底起推動的「接棒未來」棒球公益計畫，主要透過長期捐助基層球隊棒球球具裝備、舉辦教育訓練及講座等，以實際行動為台灣基層棒球挹注經驗與資源，為許多偏鄉小選手們的棒球生涯帶來一絲曙光。

▲許多培育少棒的學校地處偏僻，且佔地極小、資源不足，小選手若要自主練習，也沒有專業球場可訓練。

同年齡的孩子，有人迷戀歌唱偶像、影視巨星，但這群在球場上奔馳的小選手，脫口而出的都是王牌球員的名字，問起他們的夢想，「我想要比王柏融更強」、「我要像張泰山一樣強」，小選手的雙眼閃著熱烈光芒！然而現實卻是，他們穿著破掉開口的鞋子，比賽練習揮舞著磨損的球棒，其餘球具裝備也明顯斑駁，看了令人不捨，因為就算投入時間磨練守備打擊，在資源不足的訓練下，戰鬥力很難有效率地提升。期望自己有天也能像偶像站上球場發熱發光的夢想，不知是否有實現的一天。

▲小選手穿著破損到「開口笑」的球鞋，參加球隊訓練。

為了拋磚引玉，也希望協助基層棒球發展的困境，「接棒未來」棒球公益計畫在2017年從彰化開跑，訂下為期3年的基層少棒認養計畫，對象為彰化縣內的東山、永興、忠孝、南郭等9所國小少棒隊，以穩定基層球隊的發展。今年2018年則來到台中，同樣以3年時間、預計投入850萬，認養包括力行、忠孝、大仁等12所國小少棒，計畫每年直接幫助350多位小球員，離棒球的夢想更近一步。



對於這群小球員來說，沒有什麼比拿到全新的比賽衣物、捕手、護具、頭盔、球棒等，還更讓人興奮的了！「地基要先做好，（選手實力）才可以慢慢延伸上去。我們的國球（觸及年齡層）才可以慢慢延伸下去。」張泰山認真道出他對振興少棒的觀察。在政府編列預算、復興少棒的同時，也有賴更多民間力量，群力將台灣的棒球精神接棒、傳承下去。

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▲一副手套兩個人輪著用的偏鄉小球員，在看到捐贈的全新球具和裝備，興奮之情完全藏不住！

