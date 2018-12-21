全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽　台南市表現亮眼

▲參加第6屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽，台南市表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

社團法人中華緊急救護技術員協會於台北市士林運動中心舉辦了第6屆全國插管暨CPR+AED比賽，此次報名的隊伍有來自雙北市、桃園市、新竹縣、台中市、台南市、花蓮縣等縣市消防局，另民間團體及醫院也都有自行組隊報名參與，台南市表現亮眼。

此次插管參賽26組、CPR+AED更是高達歷年最多的44組，比賽競爭激烈可見一般。台南市消防局是第3次參與此項賽事，此次插管組派出3組及心肺復甦術組派出2組，都是由目前新生代對於救護極具熱忱的救護技術員自願報名所組成。

在眾多強敵環繞之下，台南市消防局選手仍然沉著應戰，獲取佳績，本次參賽成績如下：心肺復甦術組榮獲第1名（保西消防分隊王健宇、安平消防分隊林徖慶）。插管組榮獲第4名（官田消防分隊姜世聰、佳里消防分隊李修齊）。

台南市消防局說此次表現成績優異並非偶然，消防局緊急救護科為了此項賽事，規劃訓練2個月（自主訓練1個半月、集中訓練2週）用以培養選手之間的默契，並邀請成大醫院方品惠醫師與消防局資深教官擔任技術指導；培訓期間為了訓練選手的膽量與臨場感，甚至將選手帶至成功大學光復校區榕園進行移地訓練，讓選手在人群中進行操作演練以測試膽量；在擬真且有規劃的嚴格訓練之下，才能有如此優異的表現。