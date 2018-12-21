資產解凍15天「爽領67萬」　婦聯會駁：未嘗浪費一分一毫

▲婦聯會主委雷倩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者潘永鴻／台北報導

行政院黨產會今年2月認定婦聯會為國民黨附隨組織，凍結名下385億元資產，婦聯會不服提抗告，台北高等行政法院上月裁定「停止執行」處分，讓婦聯會財產解凍，而黨產會調查發現，婦聯會在解凍期共領走129萬元，其中有67萬元是未經許可。對此，婦聯會21日回應，未嘗浪費一分一毫，何來「爽領」之說？

根據媒體報導，婦聯會申報資料顯示，婦聯會近高達379億元現金存款，共分成16筆，各存在土地銀行、台灣銀行、中國信託銀行3間銀行；據悉，在北高行法院裁定婦聯會解凍後，12月5日婦聯會從銀行領走第一筆6萬元，短短15天解凍期間內，共領走67萬元未經黨產會核准的費用。

婦聯會回應，不服今年二月被黨產會定為國民黨附隨組織，全部資產遭凍結而提抗告，台北高等行政法院11/28裁定「停止執行」處分。黨產會抗告，最高行政法院12/13裁定，廢棄北高行原裁定，婦聯會財產再度被凍結。

關於遭媒體指出「短短15天解凍期間內，共領走67萬元未經黨產會核准的費用」。婦聯會表示，領出的數筆款項，多為一、已准動支之人事行政費用；二、送審中的會務必要支出如員工及保全加班費等；三、未送審的，僅有汰換辦公設備如電腦、桌子以及開水機濾芯三筆共174,770元。

婦聯會澄清，未嘗浪費一分一毫，何來「爽領」之說？黨產會提抗告時，自稱從未凍結婦聯會資產，今又藉特定媒體汙衊婦聯會提領會務必要開銷費用，同時竭力擱置11/28到12/13期間常會通過之數項慈惠專案，致使本會會務全面受阻。懇請黨產會發揮同理心，勿忽視歲末亟待關懷幫助的弱勢團體需求，盡速通過本會緊急處理後送審的各項補助專案。