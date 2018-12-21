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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

準備好迎接2019年了嗎？CNN整理19件最值得期待年度大事

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國際中心／綜合報導

距離2019年只剩下10天，明年有什麼值得關注的大事嗎？以下是CNN特別整理出19件2019年最值得期待的年度大事。

再添皇室寶寶

▲▼王室婚禮官方照片出爐，哈利梅根婚禮。（圖／路透社）

英國王子哈利與王妃梅根（Meghan Markle）將在明年春天誕下愛的結晶，確切生產時間王室保密到家，但全球都相當期待迎接溫莎家族新成員。

迎接3D列印時代
還記得3D列印技術剛問世時，只有身邊幾個有錢的討厭鬼擁有那「貴桑桑」的列印機嗎？別擔心！2019年各家廠商將大量推出家用型3D列印機，人手一台的3D列印時代即將來臨！

兩場日全蝕

▲▼日蝕,日全蝕,護目鏡,小孩。（圖／美聯社）

2017年北美日全蝕吸引全球關注，而2019年要交換一下日蝕護目鏡（eclipse glasses）啦！2019年將會有2場日全蝕，第一場在明年7月2日在智利與阿根廷南端，第二場則是12月在阿拉伯半島與南亞上空可以看到。

引頸期盼的女子世足賽
 2018年在法國奪下世界盃足球賽冠軍讓全國陷入瘋狂，不讓男子專美於前，明年6月至7月將在法國舉辦世界杯女子足球賽，期待能夠締造雙冠紀錄。

重要歷史里程碑
 對於歷史迷來說，2019年將是重要的一年。二戰最著名的戰役諾曼第大空降（Normandy landings）將滿75周年，歐洲各地將舉行各種活動與儀式來紀念這場慘烈的戰役。同時2019年也是美國阿波羅計劃（Project Apollo）成功將人類送上月球50週年。

鴉片類藥物危機

▲▼鴉片類止痛藥物（opioid）。（圖／達志影像／美聯社）

鴉片類藥物（opioid）具有嗎啡作用，只要微量就能到止痛效果，而近年使用過量導致成癮，甚至是死亡的案例越來越多。而美國克里夫蘭醫院已找到替代性療法，希望能降低這類藥物的使用率。

「公眾領域」（Public Domain）年

高雄電影節將舉辦卓别林經典代表作《城市之光》電影音樂會。（圖／高雄電影節提供）

公眾領域（PD，Public Domain）代表沒有著作權的作品，每個國家對於著作權的保護期限皆有不同規定，而從2019年1月1日開始，將有來自1923年成千上萬的藝術、電影、文學、音樂作品進入公眾領域，這是近20年來從未發生過的事。包含喜劇大師卓別林（Charlie Chaplin）、名導演德密爾（Cecil B. DeMille）、英國作家赫胥黎（Aldous Huxley）、美國詩人康明斯（E.E.Cummings）、現代科幻小說之父威爾斯（H.G. Wells）、匈牙利作曲家巴爾托克（Bela Bartok）等人的作品都可以更輕易取得。

日本迎接新皇

▲▼日本明仁天皇慶84歲生日。（圖／路透社）

明仁天皇2019年4月30日退位，皇太子德仁將於隔日5月1日即位，成為日本新天皇，也代表「平成」時代會在第31年畫上句點，明仁天皇也成為200年來首次生前退位的天皇。

獎金1億美元的Fortnite錦標賽
 舉辦電競比賽可能不稀奇，但全球火熱的「吃雞遊戲」要塞英雄（Fortnite）開發商EpicGames明年舉辦的第一屆「要塞英雄世界盃」，總獎金可高達1億美元（約台幣30億元）！

大峽谷國家公園成立100周年
 很顯然美國大峽谷（Grand Canyon）本身年紀已超過600萬歲，但2019年可是大峽谷國家公園成立100週年！國家公園管理局正計畫一系列慶祝活動，2019年正是規劃國家公園旅行的好時機。

迪士尼大舉進攻電影圈

《驚奇隊長》、《復仇者聯盟3：無限之戰》。（圖／《驚奇隊長》、《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

若你是個電影迷，將會發現2019年許多上映的電影都會在片頭出現那知名的「迪士尼城堡」，包含4月即將上映的《復仇者聯盟4》（Avengers 4：Endgame）與3月上映的《驚奇隊長》（Captain Marvel）。而幾部翻拍成真人版的經典電也會在明年上映，如《獅子王》（The Lion King）、《阿拉丁》（Aladdin）與《小飛象》（Dumbo），據傳言《冰雪奇緣2》（Frozen 2）也將在明年開拍。

迪士尼《星際大戰》園區即將開幕
 全球星際迷期待的迪士尼《星際大戰》園區預計2019年開幕！園區顛覆過去的遊樂園想像．遊客可以跟機器人一起漫步在園區當中，園區還會重現電影裡面流氓走私者以及交易者經常流連往返的酒吧。

元素週期表之年
 科學迷看過來！元素週期表在2019年滿150歲啦！聯合國已經將明年訂為「元素週期表之年」，並和國際純化學暨應用化學聯合會（IUPAC）合作舉辦各種宣傳活動。

《冰與火之歌：權力遊戲》最終章

▲▼《冰與火之歌：權力遊戲》。（圖／《冰與火之歌：權力遊戲》劇照）

HBO夯劇《冰與火之歌：權力遊戲》即將於2019年4月播出最終季，上個月釋出最新前導預告時，造成全球劇迷轟動，《冰與火之歌：權力遊戲》最終季只有6集，今年也奪下艾美獎最佳戲劇類影集，連續3季獲得最大獎，成為最大贏家。

《侍女的故事》原著將出續集
 Hulu原創美劇《侍女的故事》（The Handmaid’s Tale）改編自加拿大作家瑪格麗特愛特伍（Margaret Atwood）的同名原著。該劇不僅獲得金球獎、艾美獎最佳劇情類影集，幕前、幕後團隊也拿下許多獎項。作者瑪格麗特宣布在2019年將出原著續集，靈感將來自近年所發生的時事。

自由女神博物館完工
 位於紐約曼哈頓艾力斯島（Ellis Island）上的自由女神博物館，明年5月將在「自由女神腳下」開幕，預計會展示這座巨型雕像的構造方式，以及火炬的近距離原始構圖。

巨星告別作

▲▼歌手艾爾頓強(Elton John)。（圖／達志影像／美聯社）

美國重金屬樂團Kiss明年將在全美展開44場告別演出， 71歲搖滾巨星艾爾頓強（Elton John）也將迎來「告別黃磚路」最後巡迴演出。除此之外英國女子團體辣妹合唱團（Spice Girls）明年將正式回歸！

多部經典電影續作將上映
 經典「YA片」《獨領風騷》（Clueless)目前正計畫重新翻拍，而由「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）主演的《MIB星際戰警》續作《MIB星際戰警：跨國行動》也已經釋出最新預告，睽違16年的《霹靂嬌娃》（Charlie's Angels）也確定推出新版，並由暮光女克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）主演。

世界末日「應該」還沒到
 幾年前曾經有科學家觀察到，在2019年會有一顆小行星接近地球，很有可能發生像「彗星撞地球」或是「世界末日」電影中的場景，「行星墜落地球，所有生物無一倖免。」現在請放心，美國航太總署NASA已經徹底反駁這項說法，「這顆小行星距離地球超過400萬公里，絕不會對我們造成影響。」

ET快訊
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關鍵字：CNN,2019年

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