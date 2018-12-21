小18歲嫩女友被逼信教想分　暴力男惱羞狂毆至「肋骨斷裂」再搶錢

▲ 5旬男子長期對女友拳打腳踢。（圖／翻攝pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓一名5旬男子強迫交往中的女友信教，還慣性對女友施暴，讓對方承受龐大的身心靈壓力，最終提出分手。沒想到男子不僅不願分手，還疑似惱羞成怒，將女友打到重傷再搶走錢財，日前遭判2年6個月有期徒刑。

這名57歲男子於8月7日上午11時52分左右，在仁川西區一棟公寓前的垃圾分類回收場找上出門倒垃圾的39歲女友，瘋狂毆打她的臉部和胸部等部位，再搶走她放在手機及手機殼間的5萬元現鈔和信用卡等市值約100萬元（約新台幣2.7萬元）的財物。

據悉，這對男女自4月初開始交往以後，男子便強迫女子信教，且經常動粗，聽到對方要求分手後，一氣之下將對方打成重傷。驗傷結果指出，女子肋骨斷裂，需接受長達6周的治療才能痊癒；男子隨後遭依傷害及強盜罪嫌起訴。

仁川地方法院19日宣布，男子犯案手法惡劣，但考慮到受害者不願重罰，判處2年6個月徒刑，緩刑4年，以及40小時的暴力矯正課程。案件曝光後，網友紛紛留言表示，「也判太輕」、「給了100億和解金吧」、「逼她信教也是為了搶錢吧」、「這種人的人權還要列入考慮嗎」；但也有網友認為，「受害者都說不想追究了，非當事人在激動什麼」。