渣男劈腿...女友開趴當眾「揭曖昧簡訊」！霸氣放生：現在給我滾

▲抓包男友劈腿，她直接在生日趴揭穿。（圖／翻攝自推特／@tianaperea__）

記者錢玉紘／綜合報導



美國德州的女大生佩利亞（Tiana Perea）日前看到男友的簡訊，意外發現對方背著自己偷吃，於是決定要回送給對方一個大禮，在21歲的生日派對上，直接揭發男友的罪行，當場分手，霸氣的影片在推特上瘋傳，許多網友稱讚她這麼做非常正確，本來就該給渣男一個教訓。

佩利亞來自德州休士頓，日前她發現，她的男友偷偷傳訊息給另一個女生，背著她劈腿，於是她想了一招來報復。在她PO在推特的影片中，一開始，大家舉杯喝著酒，替剛滿21歲的佩利亞慶生，屋內大約有20個人在，佩利亞乾杯之後，開始發表她的演說，她感謝自己的好閨蜜們來參加派對，接著就出現驚人反轉。

她對自己的男友桑托斯（Santos）說，「我想感謝他，讓我知道我值得更好的人，因為在這裡的每一個人都知道，你只想跟別的女生上床，我們所有人都看過你們之間鹹濕對話的截圖，還有你傳給她的影片了，今天你還傳給她你傳給我的照片」。

佩利亞最後溫柔又霸氣，指著桑托斯說，「你可能還不知道現在是什麼狀況，但我們結束了，你現在就可以他X的給我滾」。接著佩利亞的哥哥拿著一個黑色包包走下樓，貌似就是桑托斯的行李，現場其他朋友也大喊著「滾啦」。這名偷吃男眼看被揭穿了，露出超尷尬的表情默默離開，剩下的人則大聲歡呼尖叫，還有一名閨蜜走過來抱著佩利亞。

佩利亞將這段影片PO在推特上面，至今已經有580萬次觀看，許多人也留言支持她放生渣男，「你真的太猛了」、「他真的是活該」、「我也被劈腿過，單身生活真的好多了」。之後她也PO出自己的單身美照，顯示分手後的生活依然過得很好。