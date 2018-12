渣男劈腿...女友開趴當眾「揭曖昧簡訊」！霸氣放生：現在給我滾

▲抓包男友劈腿,她直接在生日趴揭穿。(圖/翻攝自推特/@tianaperea__)

記者錢玉紘/綜合報導



美國德州的女大生佩利亞(Tiana Perea)日前看到男友的簡訊,意外發現對方背著自己偷吃,於是決定要回送給對方一個大禮,在21歲的生日派對上,直接揭發男友的罪行,當場分手,霸氣的影片在推特上瘋傳,許多網友稱讚她這麼做非常正確,本來就該給渣男一個教訓。

佩利亞來自德州休士頓,日前她發現,她的男友偷偷傳訊息給另一個女生,背著她劈腿,於是她想了一招來報復。在她PO在推特的影片中,一開始,大家舉杯喝著酒,替剛滿21歲的佩利亞慶生,屋內大約有20個人在,佩利亞乾杯之後,開始發表她的演說,她感謝自己的好閨蜜們來參加派對,接著就出現驚人反轉。

她對自己的男友桑托斯(Santos)說,「我想感謝他,讓我知道我值得更好的人,因為在這裡的每一個人都知道,你只想跟別的女生上床,我們所有人都看過你們之間鹹濕對話的截圖,還有你傳給她的影片了,今天你還傳給她你傳給我的照片」。

佩利亞最後溫柔又霸氣,指著桑托斯說,「你可能還不知道現在是什麼狀況,但我們結束了,你現在就可以他X的給我滾」。接著佩利亞的哥哥拿著一個黑色包包走下樓,貌似就是桑托斯的行李,現場其他朋友也大喊著「滾啦」。這名偷吃男眼看被揭穿了,露出超尷尬的表情默默離開,剩下的人則大聲歡呼尖叫,還有一名閨蜜走過來抱著佩利亞。

佩利亞將這段影片PO在推特上面,至今已經有580萬次觀看,許多人也留言支持她放生渣男,「你真的太猛了」、「他真的是活該」、「我也被劈腿過,單身生活真的好多了」。之後她也PO出自己的單身美照,顯示分手後的生活依然過得很好。

Is this the right thing to do when your bf cheats on you? @s_umana pic.twitter.com/o5ubXv8X8R