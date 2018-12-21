16歲男孩不知自己是男是女　以前媽都給他「塗口紅、化淡妝」

▲男孩因「性別認同障礙」而無法專心在課業上。（示意圖／達志影像）



大陸中心／綜合報導

16歲還正在讀書的小剛，突然情緒失落、學業成績也下降，在母親的陪同下走進了心理諮詢診所。通過心理檢測技術，心理諮詢師發現真正困惑小剛的應該是「他覺得自己應該是個女孩」。

據《瀋陽晚報》報導，男孩小剛說，從小時候開始就不知道自己是男孩還是女孩，母親從小就把自己打扮成女孩子，讓自己從小到大都活得很彆扭；到了青春期時，同學還會開玩笑說自己是「娘娘腔」，和女孩子接觸時，也會被誤以為是要追求。這些問題也因此讓小剛的思緒繁亂，無法專心在課業上。

小剛的母親表示，小剛小時候長得很好看，像個漂亮的小姑娘，平時和女性朋友在一起化妝、美容也都會帶著小剛，她們也經常跟小剛開玩笑「抹個口紅、化個淡妝」。另外，小剛的父親也常年在外地工作，小剛從小就是跟著母親一起長大。「我不是刻意把他當女孩子來養的，只是覺得好玩」，小剛的母親這樣解釋。

心理諮詢專家施宇認為，3到5歲是孩子性別認同最關鍵的時刻，小剛的問題與母親早期的錯誤性別教育有關，同時母親愛漂亮，小孩也會有一種潛意識想要「打扮得跟媽媽一樣漂亮」。

施宇說，同性戀的問題有80%左右是與「性別認同障礙」有關，10%是生理性的、另外10%是對性的好奇；「男孩要像男孩養，女孩要像女孩養」，比如在看兒童讀物或電影時，男孩女孩就要分別對待。

施宇指出，「性別認同障礙」的形成有3個主要原因，一是家長的性別期待（重男輕女、重女輕男）；二是父愛的缺失（孩子在成長過程中缺少父親的陪伴）；三是早期家庭教育中「性別教育」的缺失。