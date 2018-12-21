模特兒9成新人都被騙過　同行：每個都叫你繳錢做名片

▲模特兒新人10個有9個都被騙過。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



大陸中心／綜合報導

杭州市市場監管局表示，2018年已收到了32起關於「淘寶模特兒」的投訴案件。有從事相關行業的人表示，淘寶模特這個行業已經熱門了很多年，但都沒有一個良好的規範管理。近期就有一家公司涉訴，當記者再次前往該公司探訪時，發現大門已關、海報被撕下，辦公桌都在、但就是不見人影。

據《錢江晚報》報導，今（2018）年該市市場監督管理局共收到32起「模特兒招聘」的投訴，「上周就有一起，基本上都是交錢、拍照，說要讓你做模特兒，但最後都不了了之」，一名該局負責人表示，涉訴金額多在1000元人民幣至3000元人民幣之間，「其中最高金額的就是9480元那筆，說是用來辦理模特兒名片和做宣傳」。

杭州東站樞紐市場監督管理所負責人也表示，其中一家涉訴的藝線文化公司其實辦理過營業執照，也具備相關的營業資格，在日常檢查過程中確實也有在營運模特兒業務；在今（2018）年該公司被投訴的6起案件中，除了1起雙方協調撤訴外，其他都是採取調解的方式，「投訴人的要求其實很簡單，就是退還部分費用，協商雙方意見後，投訴案件基本上也都解決了。」

錢江晚報記者20日再次來到位於杭州東站附近的藝線文化公司，卻發現大門緊鎖，海報已被撕下；再從門縫中往裡面望去，發現辦公桌什麼的都還在，但就是不見人影。

「太常見了，10個裡有9個新人都被騙過」，有4年車展模特兒經驗的安娜表示，「類似的套路我已經見過太多了，前一陣子，我一個高中同學想做模特兒，還問我要不要交個2000元做張模特兒名片？」

安娜指出，這些公司的套路可不只有模特兒名片，還包括形象卡、試鏡費、宣傳費等等，「即便你在別處都已拍過了這些，他們還是會以不符合標準為由，要你再重拍一次」，她停頓了一下又說「坦白講就是要你掏錢啦。」

有8年淘寶模特兒經驗的阿瑤也說，「我不可能每次拍攝都跟客戶簽合約，有時當場忘了收錢，就再也要不回來了；很多時候，都缺乏一個明確的規則。」最後她也說，這個行業已經熱門了很多年，但卻都沒有一個良好的規範管理。