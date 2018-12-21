林飛帆畢業了！發文透露未來動向　深情感謝老婆陪伴

▲林飛帆發文透露畢業了。（圖／翻攝自Facebook／林飛帆）

記者葉國吏／綜合報導

太陽花學運領袖林飛帆出國進修後鮮少參與台灣政治事務，昨(20)日他自英國倫敦政經學院(LSE)畢業，在臉書上發表感言說「這一年真的有點太快，來不及消化。」

林飛帆今(21日)早在臉書發文回首過往求學路，表示自己到倫敦後，決定做一個有別於台灣的題目，用其他視角看待台灣的問題，「總覺得除了台灣的問題，應該累積其他知識，或者透過其他視角是重新看待台灣的問題。」

林飛帆最終決定以「中國因素和東南亞為主軸」，探討為何緬甸與柬埔寨，兩個長期在經濟或安全議題上高度依賴中國的東南亞國家，在政體轉型過程中有這麼相反的路徑。

▲太陽花學運領袖林飛帆。（圖／記者張一中攝）

林飛帆表示，自己這一年也因為研討會、演講邀約去了華府、歐洲議會，發現了很多機會和侷限，對於未來，林飛帆透露也沒有很確定會往哪走，但現階段還是能把這一年對東南亞的關心繼續積累，希望對這個領域的研究能有助於台灣，也能藉此讓台灣的經驗有被認識的機會。

最後林飛帆也深情的對老婆喊話「最後最要感謝的，其實是我老婆。跟我在倫敦的這一年，她一面要處理台灣的工作，時常是清晨或是凌晨跟台灣線上會議。我唯一能替她做的大概只有煮些好吃的，羊肉爐、打拋豬、蘋果派之類的！」