偷窺三十年之間日本高中女生的喜好變化　青春無敵！

▲ 安室引退。（圖／翻攝自安室奈美惠臉書）

文／特約撰述 福澤喬



日本女高中生每年都會有許多令人傻眼的流行語，還記得去年還在流行「卍（マジ）」現在已經退潮。如果聽到一個高中女生跟你說：「あざまる水産」千萬不要以為是哪一家海鮮店，「あざまる水産」的意思就是「感謝！」如果說「あげみざわ」就是「超級～～～啊！」每年日本女高中生們就這麼創作了一堆流行語，接著又相繼成了死語，平成三十年內，光是女子高中生們的流行，都快可以寫成一本書。

安室奈美惠橫跨三十年 全世代制霸



平成元年（1988年）那一年的高中女生，今年已經是年過四十的熟女，平成 8 年（1996 年）的高中女生，現在也成了 30 歲的輕熟女，而平成30年的現役女子高中生現在也才15~18 歲。這三個世代的女生們，在他們高中的時候，許多流行很類似，也有一些不太一樣。安室奈美惠幾乎是唯一一個橫跨平成三十年的歌手，從平成元年到平成三十年都有安室奈美惠的粉絲。

朝日電視台的音樂節目 Music Station 也是一個縱橫三十年的常青型的音樂節目，這個節目幾乎是每個世代的女子高中生必看節目的首選，地位無可動搖。但是，很奇妙的是，居然沒有任何一個男歌星或是男演員可以獲得兩個世代以上的女子高中生的喜愛，三個不同世代的女生，對於男性喜好的品味也都不太一樣。

▼ 日本金澤的女高中生。（圖／記者郭家榮攝）





情報傳播方式 改變廣告宣傳方向

隨著傳播方式的不同，三個世代的女子高中生們他們取得資訊的方式也不同。平成元年的女子高中生們，他們把從電視台以及雜誌看來的資訊，轉化成跟閨蜜們聊天八卦的談資。但是平成三十年的女子高中生們，他們的流行資訊來源幾乎都是 twitter 以及 Instagram 這些社群媒體，所以現在的女子高中生，他們的流行資訊來得很快，卻也會迅速的消退。過去最流行的飲料，是由廣告商透過電視廣告燒起的「桃子天然水」，今年最流行的飲料卻是女子高中生到台灣旅遊透過 Instagram 推送的「台灣珍珠奶茶」。

媽媽愛帥哥 女兒求穩定

這三十年內，女子高中生們連戀愛以及生活態度都不一樣，平成元年以及平成八年的女子高中生們，他們喜歡的男生，一定要好看、好高、好收入，但是平成三十年的高中女生們，他們選擇男生的標準重點只在乎「是不是真心的愛我」以及「有沒有安定的工作」。對這個世代的女孩子們來說，生活安定比外貌更為重要。這或許跟平成長達三十年不景氣有著很大的關係，平成三十年的高中女生們，看到他們家長們為生活勞碌奔波的模樣，或許心有戚戚吧。

同一個心情不同的語句 語言的世代差距



因為經濟不景氣，三個世代的高中女生們對於旅遊地點也不一樣。平成元年的高中女生最愛去夏威夷以及歐洲，但是平成三十年的高中女生們，最愛的地方是亞洲的台灣。

還有就是口頭禪，三個世代的高中女生最愛表現的字眼，就是「非常」。但是平成元年的高中女生愛說「マジ（真的）」、平成八年的高中女生愛說「超（超）」，而平成三十年的高中女生就愛說「あげみざわ（超級超級非常非常啊）」，雖然用的字眼不同，但是有一個共通點，就是用在哪裡都可以，什麼場合也都行。長達三十年的平成期間，明年就要拉下帷幕，看著這三十年的演變，或許可以總括一句話「這就是青春啊！」

▼ 高中女生。（圖／免費圖庫pakutaso）