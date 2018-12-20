卓榮泰、段宜康大和解　「願共同改造民進黨」　

▲卓榮泰跟段宜康和解了。（合成圖／記者賴于榛、屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

行政院秘書長卓榮泰之前曾與同黨立委段宜康隔空交火，還要對方出來參選黨主席，結果最後竟是卓榮泰出來選黨主席，雙方關係一度緊張。不過，卓榮泰19日晚間在政論節目上表示，兩人私下有見面溝通，已經和解了，未來會一起改造民進黨。

主持人鄭弘儀表示，你過去罵段宜康罵得很兇，說他一手主導黨團的方向，是真的嗎？卓榮泰解釋，當時看到媒體報導賴清德被罵20分鐘，覺得有失平衡，因此當時的確有比較生氣，認為應該要出來解釋平衡一下；卓榮泰也說，當時黨團的意見比較偏重某一方，因為他比較資深，講話也很有道理、有份量，所以比較多的人沒有表示意見。

不過，兩人關係也一度陷入緊張，對此，卓榮泰回應，兩人今天有見過面私下聊過，互相說出意見來，「願意共同承擔未來黨的改造」，而卓榮泰也表示，民進黨內有很多問題需要全面的自我檢討，而不是只針對某些人。

在九合一大選敗選後，段宜康在立法院質詢行政院長賴清德時，發怒拍桌批行政院長賴清德，從選舉完到現在，民進黨並沒有回應選民要教訓民進黨的重點，選民檢驗國民黨跟民進黨的標準一致，就是要讓政府知道，生活不好之外，還沒有前途，不只是年輕人的憤怒。

此番言論，讓卓榮泰主動受訪回嗆，段宜康不僅一手推翻18%利息6年歸零的計畫，改成兩年，還一手主導執政黨團裡面同婚強力主張，讓其他意見都無法表達，希望段宜康不要檢討別人，不檢討自己，並回嗆「若段宜康可以得到黨內認同，那我就請段委員你出來選黨主席！」