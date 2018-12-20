魏應充剛假釋卻又面臨羈押　台中高分院22日開羈押庭

▲魏應充假釋卻又面臨羈押，台中高分院22日開羈押庭。（圖／資料照）



記者陳玉／台中報導

頂新前董事長魏應充因混油案判刑入獄，本月17日獲假釋，但其涉頂新油品案尚未審結，最高法院依刑事訴訟法規定，囑託台中高分院召開「羈押庭」，台中高分檢已調閱相關資料，台中高分院於22日上午上午9點30分在23法庭訊問，將當庭裁定。

台中高分院指出，最高法院刑事合議庭來函，囑咐要對魏應充進行訊問，主要是魏應充已假釋出獄，針對頂新劣油案是否有重新羈押、加保或其他強制處分得必要進行訊問，高分院已訂22日召開羈押庭，由檢辯攻防後，再由審判長陳宏卿組成的合議庭審慎決定。

據了解，魏應充涉兩案交保金共16億1000萬，其中涉味全油品案，魏經營多家企業，其中味全公司因受大統混油案波及，經二審智財法院判決並非蓄意添加被混摻的假油而獲判無罪，但調合油品部分卻被認定標示不實、有混淆消費者嫌疑，魏被判刑2年，去年7月入監服刑，本月17日獲准假釋。

而魏另涉頂新油品案，二審依違反食品安全衛生管理法和詐欺等罪，判刑15年，其中6年得易科罰金，重罰2億5000萬元，並沒收犯罪所得1億餘元，目前由最高法院審理中。

台中高分檢主張魏有羈押必要，因在富比士排行中，魏財產僅次郭台銘，且魏有新加坡籍，在中國或他國有置產跡象，並擁有私人飛機，客觀理由認為他有逃亡可能。