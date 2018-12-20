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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

快訊／林益世發監後首度現身　外套袖子遮手銬快步上樓

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▲▼林益世發監後首度現身，以外套袖子遮掩手銬。（圖／記者吳銘峯攝）

▲林益世發監後首度現身，以外套袖子遮掩手銬。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前行政院祕書長林益世因犯下貪汙案件，被依「財產來源不明罪」判刑2年定讞，已於9月底發監執行。他所犯下的貪汙案件，高等法院20日更一審首度開庭，林益世的身材髮型並無大改變，對於媒體拍攝，林益世以外套的袖子遮掩手銬，媒體詢問他獄中生活如何？妻子彭愛佳有無探望？林益世均不回答。

林益世所犯下的貪汙案件，是「地勇選礦公司」負責人陳啟祥向當時的最高檢特偵組提出告發，特偵組於2012年10月25日將全案偵查終結，將被告林益世、彭愛佳、沈若蘭、沈煥璋、沈煥瑤等5人提起公訴，2013年4月30日，臺北地方法院一審判處林益世有期徒刑7年4個月。其餘被告，包括彭愛佳、沈若蘭、沈煥璋、沈煥瑤等人，則全部獲判無罪。

2016年2月底，高等法院二審採「實質影響力說」作出判決，林益世的部份收取6300萬元依「違背職務收受賄絡罪」判處有期徒刑12年，褫奪公權8年；職務上要求賄賂、隱匿貪污部份無罪；公務員財產來源不明罪判處有期徒刑2年，褫奪公權2年，併科罰金新臺幣1,580萬元。合併執行有期徒刑13年6個月，褫奪公權8年，併科罰金新臺幣1580萬元。

全案上訴最高法院後，最高法院對於貪汙罪是否採「實質影響力說」或「法定職權說」爭議，而陷入停擺。最高法院也多次召開刑事庭會議，但未做出決議，因之本案進入最高法院長達2年半，直到8月底才做出判決。最高法院將林益世的「財產來源不明罪」部分，處有期徒刑2年、褫奪公權2年，併科罰金1,580萬元定讞；至於貪汙部分，則撤銷發回高等法院更審。亦即最高法院還是沒對「實質影響力說」或「法定職權說」做出決定。
 

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關鍵字：法律,人權,林益世,彭愛佳,實質影響力說,法定職權說,誣告,貪汙,定讞,手銬

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