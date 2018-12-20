陸2018年度漢字出爐　「奮」字奪冠拚幸福

▲2018大陸年度代表字，「奮」字奪冠。（圖／翻攝自央視新聞）

大陸中心／綜合報導

由大陸國家語言資源監測與研究中心、央視新聞等單位聯合舉辦的「漢語盤點2018」揭曉儀式20日在北京舉行。本次活動共收到網友推薦字詞數千條，投票量達數10萬；最終，「奮」字、「改革開放四十年」、「退」、「貿易摩擦」分別當選大陸年度國內字、國內詞、國際字、國際詞。

綜合陸媒報導，這次活動啟動後，除了選出年度代表字外，還陸續公布2018年度十大新詞語、十大流行語和十大網路用語；這些熱字、熱詞不僅反映了社會現況，也是時代的透視機，高度濃縮了一年時間內中國大陸和世界風貌，展現了時代民生民情。

「奮」字之所以上榜，正如大陸國家主席習近平在2018年新年賀詞中所言，「幸福都是奮鬥出來的」，在新時代的畫卷中，奮鬥本身就是一種幸福。報導提到，2018年度十大新詞語分別是進博會、直播答題、信聯、政治站位、限競房、消費降級、中國農民豐收節、貿易霸淩、大資料殺熟及冰屏。

▲改革開放四十年。（圖／翻攝自央視新聞）

這次的活動中也選出2018年度十大流行語，分別為憲法修正案、命運共同體、進博會、貿易摩擦、錦鯉、板門店宣言、立德樹人、一箭雙星、幸福都是奮鬥出來的及改革開放四十周年。

除了年度代表字以及十大流行語外，大陸國家語言資源監測研究中心也發布2018年度十大網路用語，其中包括了錦鯉、杠精、Skr、佛系、確認過眼神、官宣、C位、土味情話、皮一下、燃燒我的卡路里等。