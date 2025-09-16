　
大陸 大陸焦點 特派現場

三隻羊多名「直播主復播」　官方親回「小楊哥」回歸進度

▲三隻羊多名直播主復播。（圖／翻攝自抖音）

▲三隻羊直播主，嘴哥、喬妹、老k（由左至右）。（圖／翻攝自抖音）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸抖音網紅「瘋狂小楊哥」所創立的三隻羊文化傳媒有限公司15日晚間，旗下多名直播主突然復播，其中一名直播主「嘴哥」的直播間，更是一度湧入10萬名粉絲。不少人指出，三隻羊這是在「探探風向」，為了日後旗下網紅直播試水溫。而對於「小楊哥」是否會回歸，官方也回應了。

據《大河報》報導，「嘴哥」這場直播線上人數一度超過10萬。那麼，近期頻頻傳來消息的「大小楊哥」是否也復出在即，三隻羊自營品牌小楊臻選客服對此則回應，「暫未接到通知。」

「嘴哥」全程僅對三隻羊的三款自營產品進行講解，未有過多的誇張表現，其中牙刷很快售罄。此外，三隻羊旗下主播喬妹、老k也幾乎同時開啟直播，僅一個小時左右，三人均下播。

「嘴哥」這一年來的的去留動向曾多次引發網友注意。 2025年8月三隻羊旗下多家公司發生高階主管變更，「嘴哥」退出三隻羊旗下公司。然而，截至2025年9月15日，「嘴哥」的帳號仍顯示，其MCN機構為三隻羊，並備註其伯樂為瘋狂大小楊哥。

▲小楊哥至今未復播。（圖／翻攝自小楊哥微博）

▲小楊哥因假月餅風波至今未復播。（圖／翻攝自小楊哥微博）

根據三方平台數據顯示，「嘴哥」這場直播觀看人數超過247萬，銷量為1萬至2.5萬單，銷售額為25萬至50萬（人民幣，下同）。

報導指出，時隔一年，三隻羊旗下知名主播集體復播，並出售其自營產品。這是否代表著瘋狂大小楊哥也將要復出，相關話題也不斷令網友們提起。

2025年8月28日，合肥市市場監督管理局回應稱，2024年10月11日，三隻羊公司已經按時足額繳納了罰沒款，並進行了為期半年的整改，制定了89項具體整改措施。經三隻羊公司申請，市府聯合調查小組組織相關主管機關及律師、消費者代表等進行全面評估，認為三隻羊公司整改符合要求，具備恢復經營條件。至於是否復播、何時復播，是企業的自主行為，由企業自主決定。

先前報導指出，2024年9月，三隻羊因銷售梅菜扣肉、月餅等產品陷入「虛假宣傳」等爭議之中，9月26日，合肥市聯合調查組發布通報稱，因合肥三隻羊網絡科技有限公司存在直播中進行虛假宣傳等行為，擬決定對三隻羊公司沒收違法所得、罰款共計6894.91萬元。

09/15 全台詐欺最新數據

589 1 8885 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

小鐘白目行徑「女友當場淚灑餐廳」！　吳姍儒：真的很沒水準
淡江大橋掛「最親民賴總統」超大布條！　背後原因曝
快訊／民宅惡火！　44歲男被救出已成焦屍
《星光》男星一年半0收入！　出門不敢讓人知道名字
台中女被亂刀猛砍慘死路邊！　兇手隨手丟刀騎車逃亡
現場畫面曝！桃園女遭割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血
夢幻沙灘戲水溺斃　16歲建教生「刻苦背景」曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

