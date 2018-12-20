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2018年大陸十大網路用語　「Skr、C位」都上榜

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▲吳亦凡專輯遭美國iTunes下架。（圖／翻攝自微博／吳亦凡）

▲吳亦凡引領十大網路用語「Skr」。（圖／Mr_凡先生官方微博）

大陸中心／綜合報導

大陸國家語言資源監測研究中心19日發布了「2018年度十大網路用語」，其中包括了錦鯉、杠精、Skr、佛系、確認過眼神、官宣、C位、土味情話、皮一下、燃燒我的卡路里等，接下來就一一為各位介紹這10個用語的意思與來源。

1.錦鯉
原本是一種高檔的觀賞魚類，2018年「十一連假」期間，支付寶官方微博推出了尋找「中國錦鯉」的轉發抽獎活動，中獎者就是「中國錦鯉」，引發網友熱烈轉發，「錦鯉」一詞也因而走紅，成為了好運的象徵。

2.杠精（槓精）
指抬槓成精的人，往往不關注客觀事實，不管別人說什麼，反對就是了。經常為反對而反對，不論別人所說的內容是非對錯，這類人唯一做的事情就是「反駁」。

3.Skr
原本在美國當地使用者是指汽車輪胎摩擦地面的聲音，但經吳亦凡在《中國新說唱》裡的頻繁使用下而迅速走紅，並被網友模仿傳播。當遇到某些令人敬佩、或讚嘆的事情時，可以用Skr來形容。

▼吳亦凡引領十大網路用語「Skr」。（圖／Mr_凡先生官方微博）

▲吳亦凡專輯在告示牌的排名公開。（圖／翻攝自微博／Mr_凡先生）

4.佛系
最早來自於日本某雜誌所介紹的「佛系男子」，意思是喜愛獨處、專注於自己的興趣、不想花時間與異性相處的男性；在中國社群平台流行後，該詞被廣泛應用在不爭不搶、不在乎輸贏的態度，也衍生出了「佛系考生」、「佛系大學生」等一類的詞，諷刺考生不讀書就想考上好大學、大學生不上課就想得到好成績等。

5. 確認過眼神
源自於歌曲《醉赤壁》裡的一句歌詞「確認過眼神，我遇上對的人」，該詞從2018年的過年間開始流行，有網友發布了一張內容為「確認過眼神，你是廣東人」的圖片，藉以諷刺廣東人的過年紅包錢很少，引發各地網友討論自己在家鄉拿到的紅包面額，從此使該詞在網路上爆紅。

6. 官宣
有兩位明星在2018年10月時在微博上公布結婚喜訊時，用了「官宣」一詞，因為兩人的粉絲眾多，這詞就開始被廣泛模仿使用；官宣的字面意思就是「官方宣布」，指某人或某機構對外正式宣布消息的意思。

7.C位
在羅志祥也在其中擔任導師的近期節目《創造101》中，每個學員都搶爭「C位」這個位置；C為英文center的縮寫，「C位」就是指舞台中央或藝人在海報中所站的中間位置，後來被引用為各場合中最重要、最受矚目的位置。

▼羅志祥完美示範「C位」該怎麼坐。（圖／羅志祥工作室官方微博）

▲▼羅志祥示範「C位」該怎麼坐。（圖／羅志祥工作室官方微博）

8. 土味情話
指那些聽起來很膩、很俗、冷幽默式的情話，多是非常誇張且老掉牙，比如，「妳知道為什麼妳今天看起來這麼累嗎？因為妳昨天在我夢裡跑了一整晚。」

9. 皮一下
該詞走紅於一個遊戲直播，被網友廣泛用於社群網路。「皮」在方言裡指的是調皮、淘氣的意思；「皮一下」一般用來吐槽對方很調皮、不按常理出牌，常用於網路上讓人意想不到的轉折性搞笑內容。

10. 燃燒我的卡路里
該詞為歌曲《卡路里》中的一句歌詞，這首歌因為特別的旋律與歌詞而紅遍網路，成功成為廣場舞、健身房中的熱血神曲。

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關鍵字：錦鯉,杠精,Skr,佛系,確認過眼神,C位,土味情話,皮一下,燃燒我的卡路里,十大網路用語

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