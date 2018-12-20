低油煙更健康　中正淺草商圈作示範

▲為有效推廣餐飲業空氣污染防制，台南市環保局今年特推動環保低油煙示範商圈，共同為10家優良商家掛牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為有效推廣餐飲業空氣污染防制，台南市環保局12月20日在中正淺草商圈內豐發黑輪店家，舉辦「環保低油煙示範商圈記者會」，由環保局長林健三、中西區區長蕭泰華、淺草里里長陳建國及台南市街區正興同協會理事長孫珮鈴等，共同為10家優良商家掛牌，鼓勵更多店家加入低油煙的行列，讓民眾用餐環境更健康。

環保局長林健三表示，中正淺草商圈為台南市知名商圈，人潮與美食商家聚集，商圈內商家近年陸續與環保局配合推動相關環保活動，包含正興杯杯、設置智慧回收機計畫等。環局今年度再與商圈餐飲商家合作建置低油煙示範區，商圈業者以炸物、燒烤以及現炒為大宗，依據業者作業型態與環境輔導裝設或更新符合法規標準的集排氣設備、污染處理設備，由業者定期維護管理。

今年度響應業者包含正興街豐發黑輪、黃金水餃、奇哥鹹酥雞、您好義大利麵、國華街OVERRLORD、美美小吃、阿松炭烤、海安路五七炭烤、唐寅居以及正德街高家現炒等10家餐飲店家，共削減因烹煮過程產生PM2.5達85％以上，推估1年可減少約1280公斤的PM2.5排放量。響應業者表示建置系統後大幅改善油煙困擾，與過去營業完全身附著油霧的油膩感說再見了！空氣油煙味改善後，與鄰居關係也更加融洽。

環保局表示，今年已將餐飲業納入低碳自治條例，未來將分批列管一定規模餐飲業裝設空氣污染物防制系統及油水分離設施，並提供環保餐具給現場食用的消費者選擇使用。首先優先列管對象以資本額50萬元以上業者，針對未設置設施者將處以新台幣5千至5萬元罰鍰，未提供環保餐具者則處以1200元至6千元罰鍰。 環保局期望以此次優良店家作為台南市餐飲業者的示範，呼籲並推廣業者重視油煙污染防制。