水象星座最愛買旅平險　牡羊獅子總是拖到最後一刻投保

▲冬天旅遊。（圖／unsplash）

記者李蕙璇／台北報導

跨年假期及春節旅遊旺季到來，網路投保旅平險已成趨勢。人壽公司的網路投保平台統計發現，水象星座中天蠍座最愛買旅平險，而牡羊、獅子座常是等到出發前最後一刻才投保。

宏泰人壽保樂美網路平台依保戶大數據資料分析，發現最常買旅平險星座為水象星座，其中天蠍座、巨蟹座佔比最高近4成。再從星座投保件數來看，國內旅遊投保比率佔整體投保件數3成，可見民眾對國內也要投保旅平險的觀念，已逐漸提升。

從投保旅平險時間點選擇部分，也可看出12星座的不同個性。火象星座中行動力超強的牡羊座，最常拖到出國前最後一刻才投保，其次為同是火象星座的獅子座。金牛座、魔羯座、處女座等土象星座，因冷靜務實，通常出發前一周就會投保，處女座甚至更早於出發前20天就已投保旅平險。

從旅遊地點來看各星座的選擇差異性，普遍到大陸、東南亞及國內旅遊多，其中又以雙魚座最愛去大陸旅遊占比最高；巨蟹座投保國內旅遊最多；而天蠍座較偏愛東南亞。

目前海外旅平險多提供29項海外急難救助服務，包含如安排及負擔緊急轉送回國、安排及負擔親友探視及當地住宿、遞送緊急藥物等，「海外突發疾病健康保險」保障升級部分，前往美加地區保障提高至350%、日本、歐洲、紐澳地區保障則提高至200%以及重大燒燙傷理賠給付等。

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