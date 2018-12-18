　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

水象星座最愛買旅平險　牡羊獅子總是拖到最後一刻投保

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲旅行,冬天,冬衣,服裝,穿搭。（圖／unsplash）

▲冬天旅遊。（圖／unsplash）

記者李蕙璇／台北報導

跨年假期及春節旅遊旺季到來，網路投保旅平險已成趨勢。人壽公司的網路投保平台統計發現，水象星座中天蠍座最愛買旅平險，而牡羊、獅子座常是等到出發前最後一刻才投保。

宏泰人壽保樂美網路平台依保戶大數據資料分析，發現最常買旅平險星座為水象星座，其中天蠍座、巨蟹座佔比最高近4成。再從星座投保件數來看，國內旅遊投保比率佔整體投保件數3成，可見民眾對國內也要投保旅平險的觀念，已逐漸提升。

從投保旅平險時間點選擇部分，也可看出12星座的不同個性。火象星座中行動力超強的牡羊座，最常拖到出國前最後一刻才投保，其次為同是火象星座的獅子座。金牛座、魔羯座、處女座等土象星座，因冷靜務實，通常出發前一周就會投保，處女座甚至更早於出發前20天就已投保旅平險。

從旅遊地點來看各星座的選擇差異性，普遍到大陸、東南亞及國內旅遊多，其中又以雙魚座最愛去大陸旅遊占比最高；巨蟹座投保國內旅遊最多；而天蠍座較偏愛東南亞。

目前海外旅平險多提供29項海外急難救助服務，包含如安排及負擔緊急轉送回國、安排及負擔親友探視及當地住宿、遞送緊急藥物等，「海外突發疾病健康保險」保障升級部分，前往美加地區保障提高至350%、日本、歐洲、紐澳地區保障則提高至200%以及重大燒燙傷理賠給付等。

延伸閱讀

►2小時班機延誤理賠大躍進　產險搶送聖誕禮物討好保戶

►一張表看懂15歲以下保戶　各項保險金給付範圍

►再添一家區塊鏈加速理賠　9家保險從班機延誤擴展到醫療險

ET快訊
桃機開出首張20萬元罰單！陸配帶15片豬肉乾遭罰
好市多499元限定蛋糕瘋搶！她曝神秘吃法：不然又缺貨
小偷大雨中遭機車電瓶電死　家屬討錢車主被判賠22萬

關鍵字：水象星座,旅平險,牡羊,獅子,天蠍,巨蟹,宏泰,人壽,保樂美,網路投保,保戶,保險

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

恢復15歲以下孩童200萬身故金　保險業務總工會大聲疾呼

資深保險業務員告狀資遣費只領7萬　卡在混合制法官也說合理

遛狗嚇到單車客摔傷　寵物險理賠第三人責任最高達100萬

憂IFRS17南韓保險業接管下場　9家人壽外幣保單衝量再創新高

國泰遠雄新光本季申訴案前3多　理賠招攬糾紛今年近3千件

影／20年捐贈臨時工保險受惠2.8萬人　北市環保局悼念裕隆嚴凱泰

6點教你閃惡質業務員　保證高報酬率得寫在保單上

南山人壽勞資協商破裂　業務員怒少算獎金公司允諾明年起回復

行人被車撞死僅獲賠30萬　家屬抗議專家判定也只提高到60萬

專家強調行人死亡車禍判賠60萬合理　產險界慣例七三分擔責任

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

與軍人爸視訊見「熟悉背景」 小女孩淚奔緊抱：我好想你...

《皇后的品格》超狗血收視暴衝　張娜拉初見申成祿：以為他是壞人

警察男友從小過敏困擾24年！　吸貓1年「產抗體」全身毛也OK

謝霆鋒逛菜市場像開見面會！　攤販賣菜倒貼：我掃微信付錢

馬路狂奔追狗墨鏡姐險遭輾　平頭男怒甩小白狗巴掌出氣

撞4法拉利賠千萬　第三人超額責任險轉移高賠償風險

水象星座最愛買旅平險　牡羊獅子總是拖到最後一刻投保

全台詐保逾120億　犯防中心：部分開放15歲以下死亡理賠較宜

理賠拼到105歲　失能扶助險3種保險金爭給付高標

全台失能人口數114萬　疾病、職災、交通意外占多數

一張表看懂15歲以下保戶　各項保險金給付範圍

普悠瑪罹難孩童200萬慰問金　保險界：一開前例無所適從

國人平均年花15萬買保險　報稅盲點未突破虧大了

台股11月回穩　券商獲利增2倍重回軌道

李懿苦練彭佳慧成名曲　陳國華「聽完她歌聲」無言了

非洲豬瘟「民間版懶人包」爆紅！一張圖秒懂前因後果...副總統也轉發

每周性侵2次！女高生失眠　鬼父趁機下安眠藥伸魔爪「持續5年」

46.3％年輕族群願「西進大陸發展」　近半數台人對陸印象變好

23款香水致過敏！「香奈兒5號、帕爾瑪之水」國際名牌都中標

知名插畫家送「Q版韓國瑜」　韓：我怎麼看起來像米老鼠

女星夜遊險撞鬼…出發後友人敏感體質「起反應」

看完楊翠嘴臉　宅神：東廠根本沒消滅還變本加厲

上通識課「蓮花指打坐20min」！下秒睜眼…同學閃光光　網笑炸：請問法號

保險熱門新聞

撞4法拉利賠千萬　第三人超額責..

普悠瑪罹難孩童200萬慰問金　..

水象星座最愛買旅平險　牡羊獅子..

理賠拼到105歲　失能扶助險3..

一張表看懂15歲以下保戶　各項..

報綜所稅　醫藥費應扣保險給付

全台詐保逾120億　犯防：部分..

全台失能人口數114萬　疾病、..

恢復15歲以下孩童200萬身故..

業務員告白／哪敢一直賣保單　資..

產險搶送聖誕禮物　2小時班機延..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

升息讓美元保單2019年更夯　..

更多熱門

相關新聞

連撞4部法拉利「2千元」能搞定？

日前一名20歲年輕駕駛開著貨車外出送貨，卻在半途中撞到4部法拉利超跑，維修費上看千萬元，雖然有神秘人願意出手相助，但最終賠償金額仍是相當可觀，在這種極端狀況下，其實只要多花不到2千元加保「超額險」，就能避免賠不出來的窘境，以下就盤點超額險的5大好處

報綜所稅　醫藥費應扣保險給付

保險金轉嫁一部分賠償額　肇事者常搞混藉此拒絕多賠惹議

普悠瑪慰問金被批過低　壽險業者滿腹苦水無奈封口避談

天下武功無堅不摧　保險火拼利器AI區塊鏈大數據數位平台

讀者迴響

發燒話題

MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 鈕承澤 防彈少年團BTS 王令麟 貴婦奈奈 網紅空姐 孫安佐 宥勝 姚人多 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 誰摔死了李新 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 謝盈萱 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 藤井樹 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 普悠瑪出軌 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 小甜甜認愛 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！「沙拉油注入全臉」

《李新怎麼摔死的‧解密版》出爐

廖人帥求肉搜法拉利孝子： 想盡心意

25善心人伸援手　法拉利孝子泛淚

蕭敬騰累垮求mic「這個地區」成最後演出

醫院推錯床！住院中精障兒2年前早被火化

解惑／《比悲傷》破億憑啥？關鍵4原因

館長10分鐘洗白孫安佐！「這些年輕人比他還要垃圾」

惡煞吃薑母鴨抽菸　老闆規勸遭砍殺　

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

SHINee47秒影片弔鐘鉉：永遠愛你

深澳鐵道自行車搶先看

486先生員工「每人分紅23萬」　網羨慕

28歲男戀上65歲嬤：是你的溫柔救了我

逼死蘇啓誠！造謠者北大系草身分曝光

更多

最夯影音

更多

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面