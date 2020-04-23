小確幸！車主不小心重複投保強制車險　最多可拿回382元

▲民眾小確幸！汽機車強制險重複投保撤銷，未來修法後最多可拿回382元。（圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局今（23）日表示，民眾常出現重複投保強制車險的情況，依法撤銷第2張保單時，須收公路監理機關相關費用及保險公司業務費用，未來修法完成後，只需要付前者，因此汽車險費用1年最多可拿回382元、機車險最多可拿回118元，以減輕車主重複投保所造成的損失。

為落實身心障礙者權利公約第3條及第5條所定「不歧視」原則，以及減輕重複訂立強制汽車責任保險契約的要保人負擔，行政院今天第3699次院會通過強制汽車責任保險法部分條文修正草案。

這次修正重點在於為了有利車主權益及避免實務作業紛爭，要保人重複訂立本保險契約者，要保人或保險人撤銷生效在後的保險契約時，保險人返還的保險費，修正為僅扣除「健全本保險費用」。

金管會保險局副局長王麗惠表示，「健全本保險費用」指的是給付給公路監理機關的相關查詢、傳輸等費用，其中汽車險每張是5.86元，機車險一年期每張3.53元，而2年期則為4.35元。

王麗惠指出，每年汽機車強制責任險到期前都會收到保險公司寄來續保通知書，過去曾發生車主的家人拿單子繳費，但車主本人不知道又去投保，出現重複投保的情況，或是車主想換另一家保險公司，前後就有2張保險契約，單是2018年汽機車重複投保的保單就有逾2萬件。

未來民眾若出現重複投保的情況，王麗惠也說，不同保險公司的汽機車險投保時間重疊部分，到第一個契約到期為止，都可申請撤銷，舉例來說，車主若在1月1日投保A家保險公司的汽車險，期限到12月31日，但如在3月1日向另一家保險公司投保，期限到隔年的3月1日，這時由於重複投保，依法規定重複期間可申請撤銷，也就是3月至12月期間的強制險可完成撤銷。

此外，過去撤銷重複保單，除了會收一筆公路監理機關相關查詢、傳輸等費用，還會收一筆付給保險公司的業務費用，因此汽車險一年約為381.94元，機車險一年期117.47元、二年期249.10元，王麗惠指出，若未來修法完成後，重複投保的車主申請撤銷保單的退費，就不用扣保險公司的業務費用。

換句話說，車主不小心重複投保，依法撤銷生效在後的保單時，未來只要扣約3至6元的公路監理機關相關費用，不用再扣保險公司的業務費用，因此汽車險部分，一年最多可拿回382元，機車險最多可拿回118元。