不一樣的聖誕禮！紫衣女孩公園長椅拍照...轉頭驚見海軍爸

▲ 女孩過了一個特別的聖誕節。（圖／免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

美國一位海軍爸爸為了給女兒聖誕節驚喜，特地隱瞞回家的消息，並趁女兒在公園拍照時偷偷出現在鏡頭內，而女孩也在發現照片內出現好久不見的爸爸後，感動地跑上前抱住不放。

pic.twitter.com/PEGEmlWwQs — Kelston Celestin (@marriedtiepan) 2018年12月16日

根據Metro報導，這部影片原本發布在攝影師史塔克（Pam Stocker）的IG個人頁面，之後經過The Invisible Man Twitter page轉發後，已經獲得165次的分享。從影片中可以看到，當時女孩身穿紫色套裝，坐在公園的長椅把手上擺pose拍照，這時身穿深藍色軍裝的父親突然從後方出現，悄悄地坐在一旁的長椅上微笑。

等到小女孩看到照片時，才發現許久不見的爸爸原來就坐在旁邊，興奮地趕緊跑上前擁抱。等到鏡頭再次照到小女孩的臉時，她只是閉上眼睛，把頭埋在父親的懷裡。

許多網友看到這催淚的一幕後感動地表示，「像這樣的視頻讓我哭得那麼厲害！XXXX」、「哦，我喜歡它。真是太棒了」、「小女孩甚至不知道要說甚麼，看，她太高興了！」、「我笑裡帶淚地看完了影片」，也有網友大嘆當爸的才懂這感覺，「你需要成為一個爸爸才能理解那種感覺，媽媽可以想像，但只有爸爸才能感受到，我不能解釋為甚麼」。

