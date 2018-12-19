影／陳其邁深夜再直播！大開金口唱歌　2首歌送給韓國瑜

記者洪正達 吳奕靖／高雄報導

前立委陳其邁又開直播了！這一次特別來賓並非是陳小米，而是競選歌曲的作曲人金田一，也是高雄在地歌手林宗興，直播過程內容都在聊這首競選歌《咱上愛的所在》的創作來源，直播過程當中不僅喝咖啡，還跟林宗興一起開唱這首歌，甚至還加碼多唱一首《紅豆》，唱完後竟然說這首歌要送給準高雄市長韓國瑜。看來陳其邁最近真的很喜歡「咖啡、直播跟唱歌」。在晚間十點開始，上線人數破一萬人左右。

▲陳其邁找神秘來賓一起開直播 。（圖／記者洪正達攝）



陳其邁講述自己非常喜歡這首歌《咱上愛的所在》的作曲源由，還笑稱這是直播是老中青開講，作曲人林宗興表示自己當時候作曲，是一個晚上就寫好了，陳其邁也聊到林宗興是高雄在地藝人，家裡還是在六合夜市開鱔魚麵，有「六合夜市鱔魚小霸王」綽號。

▲陳其邁被臨時點唱《紅豆》，趕緊滑手機找歌詞 。（圖／記者洪正達攝）

就在直播過程當中，陳其邁跟林宗興一起先合唱《咱上愛的所在》，就在林宗興開口唱歌的時候，陳其邁也開口跟隨唱歌，林宗興還刻意留給最後一句給陳其邁唱，但是陳其邁似乎沒有做好準備，一時間就走音了。聽到陳其邁走音，網友們還是很開心說「邁邁唱歌不用音準」，而林宗興意外加碼另外一首歌《紅豆》，希望陳其邁能夠唱給邁粉聽，陳其邁趕緊找歌詞，這一開口仍然是「邁式走音」。

不過就在唱完歌之後，陳其邁突然說這兩首歌是要tag給韓國瑜市長，因為這兩首歌都會在韓國瑜就職高雄市長當天演唱，陳其邁說「因為這兩條歌的意境，高雄人都非常喜歡，我自己也非常喜歡，也希望韓市長會喜歡也會唱這條歌」。

▲陳其邁找神秘來賓一起開直播 。（圖／記者洪正達攝）

陳其邁19日晚間十點開始直播，過程時間在34分35秒左右，上線人數大約是在一萬人上下，不過這也是陳其邁選舉後又再次直播，看來最近他真的喜歡這三件事「咖啡、直播跟唱歌」。

（圖／記者張子樂製）