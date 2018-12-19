動保宣導大使「豆哥」、「凱娣」　2019年起前進校園！

▲台南市動保處於12月19日召開『108年度「豆哥」與「凱娣」前進校園』動保宣導活動，請各校申請動保宣導講座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市動保處於12月19日召開『108年度「豆哥」與「凱娣」前進校園』動保宣導活動，邀請教育局張惟琇股長、後壁國中黃美芳校長、太子國中王沐錱校長、岸內國小蘇淑娟校長、大港國小梁慶國校長及大光國小楊秀枝校長等共同與會，倡導動保教育對學童們的重要性，以及與毛孩相處的過程中諸多正面的影響。

立法院於12月7日三讀通過《動物保護法》修正草案，未來動保教育將納入12年國教課綱中，台南市率先主動出擊，由動物防疫保護處與教育局合作推出『108年度「豆哥」與「凱娣」前進校園計畫』，希望藉由專業講師及寵物訓練師，向學生們傳達正確的動物保護觀念。

台南市動保處說該處長久以來，皆透過各種活動及宣傳方式向民眾倡導正確觀念，為強化宣導成效，今年特別打造全台獨一無二的動物保護宣導大使，取「Dog」及「Cat」的諧音分別命名為「豆哥」與「凱娣」，於2018年10月14日的動保活動中首度亮相，可愛的造型十分討喜，所到之處民眾無不爭相拍照，不但十分吸睛，更能自然地融入大眾，讓動保觀念深植人心。

動保處表示在零安樂死的政策下又要同時兼顧動物福利，提升大眾的動保意識及飼主責任是最根本的作法，其中校園宣導是極其重要的一環，能讓孩子們從小學習如何與動物和平共處，了解飼養寵物必須擔負的責任，也能培育出許多動保小尖兵，進而影響家人及親朋好友，傳達正確的動物保護觀念。因此，「豆哥」與「凱娣」的巡迴首站決定從校園出發，以寓教於樂的方式帶領孩子們認識動保議題，從小培養對待動物的正確觀念及態度。

『108年度「豆哥」與「凱娣」前進校園計畫』實施對象為台南市各國中、小學，開放有意願的學校自由申請，宣導內容包括動物保護宣導講座、寵物教養示範、實際與毛小孩及「豆哥」「凱娣」互動等；實施期間配合學期制訂於108年2至6月，預計辦理15場次宣導，申請日期為2018年12月19日起至2019年1月15日止，詳情請見臺南市動保處網站連結（http://web.tainan.gov.tw/ahipo/）。