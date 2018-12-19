中美貿易1月再談判　美財長：盼3月前簽「休戰協議」

▲美國財政部長梅努欽。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

中國國家主席習近平與美國總統川普日前在G20會談後，達成90天貿易戰休兵。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）18日透露，兩國正計畫在明年1月份舉行會談，就貿易戰能更廣泛的休戰舉行談判，但在此之前不太可能進行見面。

據《彭博社》報導，梅努欽18日受訪時提到，我們正在確認幾次會談的組織工作，並一定要確保明智的利用時間，試圖去解決這個問題」，雙方現在都集中精力在3月1日以前試圖「簽署協議文本」，並預計1月將舉行會議。

梅努欽稱，12月1日和中國國家主席習近平舉行會晤時，他和美國總統川普都不知道華為高管被捕一事。當日，華為副董、首席財務長孟晚舟在加拿大應美方要求遭扣押。

梅努欽還試圖淡化川普上周的表態，川普稱「如果這對於史上最大規模的貿易談判有利，我一定會再必要時進行干涉」。梅努欽強調，「我們說的非常清楚，中國會明白貿易談判和華為事件並不相關」。

報導指出，川普政府中的鷹派長期以來一直質疑，根據過去政府同北京打交道的經驗，美國應該在相信習近平所作出的任何經濟改革承諾。但梅努欽表示，雙方已經同意，任何最終的協議都將是「可執行和可核實的，並且具有特定日期」。

他說，「我們有這個決心，如果達成協議，那將是具體的，時間框架和細節及其他所有內容都將被列出來」。

談消除對中國的貿易逆差時，梅努欽也說，「我不認為我們能在一夜之間做到這點」，但是美國和中國已經就更加平衡的貿易需求達成共識，這將為有意義的變化奠定基礎。