影／PURE YOGA宣布1／25結束營業　會員將退費處理

記者蔡惠如／台北報導

知名瑜伽教室PURE YOGA，今（12／19）在官方臉書上宣佈，因台灣市場投資狀況不如預期，將於2019年1月正式推出台灣市場，在忠孝東路四段與慶城街的2間教室也將在1／25結束營業。記者致電其公司辦公室，公司內部職員初步回覆將主動聯繫目前在籍會員，商討退費與相關權益事宜。

PURE YOGA教室因設計時髦，受到不少貴婦青睞，連LADY GAGA來台唯一出門做瑜伽的行程，也選定該公司的忠孝店，現決定退出市場，許多民眾都很驚訝，有人表示才剛入會就倒店，PURE YOGA人員初步回應，因門市經營至2019／1／25止，針對已繳費會員將會按比例退費，詳細處理情況還會再進一步宣布。

▲PURE YOGA官網宣佈退出台灣。

以下為官方臉書聲明全文：

我們非常遺憾地宣佈臺灣Pure Yoga將於2019年1月25日結束營業，衷心地感謝臺灣地區的瑜珈社群這十二年以來一路相伴，共同學習與成長。考量目前臺灣市場的投資狀況不如預期，我們不捨地作出這個艱難的決定，此變動僅限於臺北分公司，集團於香港、新加坡、上海與北京各地之分公司將維持正常營運，不受影響，並按原計劃持續進行拓展，包含下個月將於上海世紀匯廣場開幕的Pure Fitness與Pure Yoga，與新加坡共和大廈的Pure Yoga全新的三個據點。