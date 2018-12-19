「請理性」被抹掉...江宜樺遇抗議無奈　網喊心疼：您修養太好

▲江宜樺想寫「請理性」狂被抹掉。（圖／翻攝臉書）

政治中心／綜合報導

前行政院長江宜樺18日赴台大演講到一半時突遇學生闖入抗議，想在黑板上寫下「請理性」卻被群眾擦掉，只能無奈站在原處，最後狼狽離場。事發後有部分網友到江宜樺臉書留言，紛紛表示心疼，並稱「您修養太好」。

江宜樺應台大政治學會之邀，回到母校演講，演講至三分之一左右卻有學生突然衝進場，播放2014年3月23日太陽花運動時暴力驅離的畫面，同時發送「勿忘323」傳單，丟擲上面印有當時現場畫面的傳單，甚至直接砸到江宜樺臉上。

大安警分局表示，事發第一時間就派員前往現場了解，但台大校方希望能維持校園自治，駐衛警隊也稱「能自行解決」，不需要警方協助。

邀請方的台大政治系學會事後發表聲明，稱對於未能預先做好準備，保持現場秩序以及維護大家安全相當抱歉，此次講座目的是希望能建立一個溝通的機會與平台，原有安排半小時的問答時間，但卻被迫中斷，十分遺憾。

有網友則在江宜樺臉書留言，「院長加油~~公道自在人心!!! 還是有一大群人支持您唷」、「歷史已經驗證誰對誰錯，依法辦理就對囉」、「您修養太好」、「好心疼您」、「一群政治學生連民主法治都不懂, 念到台大又怎樣？」不過也有網友嗆聲，「厚臉皮去演講？」、「院長下令、警察打人，自由主義、流血鎮壓」。