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下體搔癢不肯就醫！最後竟變「陰莖癌」整個爛掉　醫生嘆：只能切了

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▲▼男GG癢沒就醫！結果變陰莖癌　醫：只能切了。（圖／翻攝自齊魯晚報）

▲下體搔癢不肯就醫！最後竟變「陰莖癌」整個爛掉，醫生嘆：只能割了。（圖／翻攝自齊魯晚報）

大陸中心／綜合報導

中國大陸湖南省株洲一名20多歲男子小張，發現自己的下體經常莫名發癢，但他卻隱忍遲遲不肯就醫，直到多年後被家人強迫去看醫生，最後竟發現是罹患了陰莖癌，陰莖幾乎呈現糜爛狀態發出惡臭，醫生為了防止癌細胞擴散其他器官，只能將他的生殖器切除保命。

根據《齊魯晚報》報導，小張20多歲攻讀研究生畢業後，幾年內卻一直都沒有固定工作，後來乾脆工作都不找了閉門在家，小張的父母覺得很奇怪多次詢問原因，但小張總是轉移話題閉口不談。直到張母發現每次去小張的房間收拾東西時，總是在房內聞到一股臭味，認為情況不對決定逼問小張。

對此，小張才說出實情，透露他從讀大二開始就覺得下體有些瘙癢，其生殖器為包莖狀態，並長了紅色的點點，但是他因為不好意思，一直沒有去醫院檢查。最後小張被家人帶去醫院檢查，結果讓泌尿科醫師跟家人都嚇了一跳，原來小張的下體幾乎完全糜爛。

▲▼男GG癢沒就醫！結果變陰莖癌　醫：只能切了。（圖／翻攝自齊魯晚報）

▲泌尿科醫師發現，小張的下體幾乎完全糜爛，為了防止癌細胞擴散其他器官，只能將小張的生殖器切除保命。（圖／翻攝自齊魯晚報）

株洲市陽光泌尿醫院泌尿科主治醫生朱軍表示，小張的陰莖呈菜花狀，直徑長約10厘米，一個小皮球大小，約400克（正常重量約150克）並呈現糜爛狀態，伴有惡臭氣味。經過進一步送檢確診是罹患陰莖癌，為了防止癌細胞擴散其他器官，只能將小張的生殖器切除保命。

醫生朱軍解釋，小張的陰莖癌是在包莖的基礎上發展而來的，因為包莖內部的滋生細菌導致發炎，加上尿垢，尿液的持續累積，可能因此誘發感染惡化成癌症。他也說，小張的情況原本不是什麼嚴重疾病，但因延誤就醫才導致這種結果；至於小張的陰莖切除後，雖不能夠再有性生活，但仍可採人工授精的方式延續後代。

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關鍵字：陰莖癌,生殖器

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