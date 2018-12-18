鰲鼓濕地森林園區手工DIY　邀民眾歡度繽紛綠聖誕

▲▼ 鰲鼓濕地森林園區手工DIY 。（圖／林務局嘉義林管處提供）

記者翁聖勳／嘉義報導

聖誕節不可或缺的居家裝飾，除了聖誕樹外，就是裝飾在大門上的聖誕花圈了。林務局嘉義林區管理處鰲鼓濕地森林園區特別於聖誕前夕22、23兩日，舉辦「2018繽紛綠聖誕－親子DIY活動」，歡迎民眾一同入館，體驗親手製作聖誕花圈的樂趣！

習俗上，聖誕花圈被稱作「待降花圈」，有著「迎接聖誕來臨」的意味，最早的聖誕花圈是在簡單的木環上，插上四根紫色蠟燭及一根白色蠟燭，隨著時間一週一週越來越靠近聖誕節，人們逐一點亮這些蠟燭，等到最後一根白色蠟燭也被點亮的時刻，也象徵著聖誕節的到來。

隨著越來越多的家庭選擇以冬青的枝條來編織聖誕花圈，同時以冬青樹的綠葉和艷紅的果實作為裝飾，讓聖誕花圈呈現出經典的紅綠耶誕配色；而隨著時代的演進，聖誕花圈也變得更加豐富多彩，包括松果、緞帶、雪花、鈴鐺等元素，為年末的聖誕佳節增添繽紛歡樂的節慶氣息。

活動中巧妙運用免洗紙盤、美術紙、緞帶等及搭配講師在課程中帶入生態概念，結合在地植物素材銀葉樹果實、木麻黃果實當作花圈上的裝飾品，讓繽紛多彩的手作花圈，為聖誕節帶來一絲不同的想像，今年想為家中增添節慶的氣氛嗎？報名者只需繳交講師費50元，材料免費，就可以在東石自然生態展示館一同親手DIY玩創意，迎接聖誕節的到來吧！

想了解更多上述活動資訊，請追蹤FB「鰲鼓濕地粉絲團」(https://www.facebook.com/aogupark)，或電洽東石自然生態展示館(05-3601801)。