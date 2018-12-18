取名取到吵架！嬤堅持「氣質拗口款」　阿公「7字擔憂」讓她秒認輸

網搜小組／綜合報導

幫新生兒取個好名字真的是一門大學問，除了不要太普通跟別人撞名，還要考慮發音的順暢度。一位網友日前在臉書表示，因為要幫剛出生的兒子取名，就在家中群組詢問爸媽意見，但是兩老卻意見不合，媽媽很堅持氣質款的名字，老爸說什麼她都反駁。最後阿公終於受不了開大絕，說出自己的擔憂，才讓阿嬤秒認輸。

一位網友在臉書社團「爆笑公社」貼出家庭群組對話，他表示因為要幫兒子取名，就挑了幾個給爸媽選。爸媽對於其中兩個名字「宥為」和「胤均」各持己見，爸爸認為前者好念又好記，後者嘴巴要「擠起來」，發音較不順，「菜市場名沒什麼不好，就是好大家才要用」。但是媽媽卻認為「胤均」比較有氣質，還表示「怎麼不好發音？」，堅持就是喜歡這個名字。

眼看兩方就要吵起來，原po正苦惱接下來要怎麼回覆時，爸爸卻神回媽媽一句「會被取綽號陰莖」，讓對方秒認輸說「你爸比較厲害」，馬上放棄自己的堅持。

網友笑說「你爸想的比你遠」，紛紛表示「我兒子名字是楀森...我好擔心以後他被取名為女生」、「國小專愛亂給人取綽號路過，看來你爸也是這類人」、「爸爸好細心」、「爸爸想得周到，果然神回」、「名字真的很重要，要注意諧音跟臺語發音」、「你媽是不是清劇看上癮」、「胤常被唸成亂」、「有些老人台灣國語，常常會把ㄩ唸成一，很容易就被唸成胤今」。

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