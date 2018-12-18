見蔡英文嗆「先交戰犯」？柯文哲：怎麼交？唉唷算了

記者陳家祥／台北報導

2018台北市長選戰，柯文哲在藍綠夾殺中慘勝，柯綠雙方關係破裂，日前柯與總統蔡英文會面過程氣氛尷尬、互動冷。如今被爆出，柯在會面前，曾說出要民進黨交出戰犯的氣話；對此，柯文哲18日受訪時沒有否認，先是要媒體去問爆料的記者，被追問心中是否有該想法時，他則說，「怎麼交？唉唷，算了。」

據媒體報導，傳出台北市長柯文哲在整個選舉過程早已對綠營累積怨氣，所以在柯蔡會時，與總統蔡英文一見面就脫口說出「先交出戰犯」的氣話，不過，北市府發言人劉奕霆回應並未聽聞這樣的對話。

對此，柯文哲18日上午出席市府團度總辭儀式後受訪表示，「我今天看那報紙想說奇怪，你們在哪裡...」，接著點名記者是在市府辦公室裝竊聽器還是怎樣；媒體追問是否真的有講？柯仍不願回答，「不是啦，他們在哪裡聽到的？」、「常常就轉轉轉，記者都有名字，應該去問記者在哪裡聽到的。」

至於心中是否真的有要民進黨交出戰犯？柯文哲嘆了聲氣，「怎麼交？唉唷，算了」；而面對記者持續追問，柯則說，「為什麼要告訴你？」，並表示還好不是寫什麼綜合報導、政治中心，「記者有名字，你們就去問那些記者在哪裡聽到的。」

至於是不是總統府故意放出的消息？柯文哲表示，「台灣是這樣，我們最不缺的就是謠言，不然晚上call in節目怎麼辦？」

▲柯蔡會，柯文哲、蔡英文於北門會面。（圖／記者林敬旻攝）