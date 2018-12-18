影／大媽「跪地喪搶」奶粉　澳洲當地人全看傻

大陸中心／綜合報導

中國大陸在2008年發生毒奶粉事件後，許多海外的中國人紛紛當起代購，以賺取差價賣回中國。對於陸客瘋搶奶粉事件，引起許多澳洲民眾的不滿，畫面被po上網後，更登上國際媒體版面。一名網友近日在墨爾本華人區「Box Hill Woolworths」內，拍下掃奶黨跪地喪搶奶粉的畫面。影片曝光後，網友紛紛稱「丟人現眼！這種低素質的人怎麼去的國外啊！」

這名網友拍下的影片顯示，超市員工才正要去補貨，旁邊許多大媽、大叔像瘋了一樣，整群圍住補貨車，甚至有一名大叔整個撲倒在車上，旁邊的大媽更跪著地發了瘋似地搶奶粉，恨不得把車子也搬走的樣子。

▲中國大媽瘋搶奶粉。（圖／翻攝新浪新聞截圖）

據了解，目前澳洲約有40萬名代購，時常至澳洲連鎖超市「Woolworths」及「Coles」搶購奶粉，再轉售到大陸。澳洲奶粉製造商A2透露，該公司的白金奶粉A2 Platinum十分受大陸代購的歡迎，往往只要一上架就會被搶購一空，並寄往大陸。對此，A2執行長傑恩(Jayne Hrdlicka)表示，「目前已在提高工作效率，大幅增加每個月的產量」。

「Coles」與「Woolworths」超市日前都限制每位顧客只能購買2罐奶粉，但是大媽、大叔們都會使用自助結帳區(Self-checkout)，因為機器不會認臉，所以限購完全沒有作用。

▼ A2 Platinum。（圖／翻攝微博／墨爾本微生活）